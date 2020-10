Un nuevo hallazgo, basado en las observaciones de los telescopios TESS y Spitzer de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), demostró la sorprendente conservación de la atmosfera del exoplaneta “LTT 9779b”, que por su alto grado de radiación “no debería existir” y tendría que haberse evaporado por completo.

El estudio, liderado por Ian Crossfield, de la Universidad de Kansas (KU), Estados Unidos, analizó la caracterización atmosférica del LTT 9779b, también conocido como “Neptuno caliente”, la cual describió como inusual, ya que “este planeta está tan intensamente irradiado por su estrella que su temperatura supera los 3 mil grados Fahrenheit”.

La alta temperatura del exoplaneta, ubicado a 260 años luz de distancia, podría haber provocado que su atmósfera se evaporara de manera absoluta, sin embargo, las observaciones del telescopio esppacial Spitzer demostraron su supervivencia, esto a través de la luz infrarroja que emite LTT 9779b.

También lee: La atmósfera del exoplaneta más caliente está repleta de metales

Los resultados, publicados en “Astrophysical Journal Letters”, retratan la primera caracterización atmosférica espectral, así como el primer mapa de temperatura global descubierto de cualquiera planeta, gracias a la capacidad del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito “TESS”, del que llamó la atención el hecho de que el espectro de emisión, radiación emitida entre dos estados de energía, de este Neptuno caliente es fundamentalmente diferente de los muchos "Júpiter calientes" más grandes estudiados previamente.

"Por primera vez, medimos la luz proveniente de este planeta que no debería existir", aseguró Crossfield, el también profesor de física y astronomía en KU. Además advirtió que si bien LTT 9779b es extraordinario, una cosa es segura, “a la gente probablemente no le gustará mucho allí”, pues no cuenta con una superficie sólida y en cambio, es mucho más caliente que Mercurio, por lo que no “sólo el plomo se derretiría en la atmósfera de este planeta, sino también el platino, el cromo y el acero inoxidable”, detalló.



Además, el miembro de la Facultad de Ciencias y Artes Liberales de la Universidad de Kansas agregó que el exoplaneta, que fue descubierto en 2019, gira tan velozmente alrededor de su estrella, que un año en LTT 9779b equivale 24 horas del tiempo terrestre, por lo que lo clasificó como “un sistema bastante extremo ".

También lee: Exoplaneta se quema por su estrella y muestra su núcleo de gigante

Para estos efectos, Crossfield y los coautores del trabajo utilizaron una técnica llamada análisis de "curva de fase" para analizar la composición atmosférica del exoplaneta. Esto consistió en medir la cantidad de luz infrarroja emitida por el planeta cuando gira sobre su propio eje (a 360 grados), pues esta revela la temperatura y la ubicación de las partes más calientes y frías de este Neptuno caliente.

“En la Tierra, no hace más calor al mediodía; hace más calor un par de horas en la tarde. Pero en este planeta, en realidad hace más calor al mediodía. Vemos que la mayor parte de la luz infrarroja proviene de la parte del planeta cuando su estrella está en lo alto y mucho menos de otras partes del planeta ", ahondó el académico en física y astronomía respecto a las lecturas la temperatura del planeta.

Crossfield expresó que estos resultaos son sólo un primer paso hacia una nueva fase de exploración exoplanetaria:

También lee: Atmósfera de Júpiter se calienta en respuesta al viento solar

"No diría que ahora entendemos todo sobre este planeta, pero hemos medido lo suficiente para saber que este será un objeto realmente fructífero para un estudio futuro", ya que descifraron que el monóxido de carbono en una de las moléculas principales que lo componen.

“Detectamos monóxido de carbono en su atmósfera y que el lado permanente del día es muy caluroso, mientras que muy poco calor se transporta al lado nocturno”, mencionó el investigador. Por último, agregó que en la actualidad es sometido a observaciones con el telescopio espacial James Webb de la NASA que se lanzará en un par de años, como sustituto de los observatorios Hubble y Spitzer. “(…) Estos planetas más grandes y calientes como LTT 9779b actúan como ruedas de entrenamiento y muestran que realmente sabemos lo que estamos haciendo y podemos hacer todo bien", puntualizó.

nrv