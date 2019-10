Ganan Nobel de Química Goodenough, Whittingham y Yoshino por desarrollo de baterías de iones de litio

La madrugada de este miércoles fue otorgado el Premio Nobel de Química a los científicos John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham y Akira Yoshino.

El premio se lo llevaron por el trabajo relacionado al desarrollo de baterías de iones de litio.

En el trabajo, los investigadores han sentado las bases de una sociedad inalámbrica y libre de combustibles fósiles.

En la cuenta de Twitter, el Premio Nobel dijo que "las baterías de iones de litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan en todo, desde teléfonos móviles hasta computadoras portátiles y vehículos eléctricos".

