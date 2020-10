Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos asegura que la extinción de los fideicomisos “nos va a golpear muchísimo” porque no es sólo la desaparición de los fideicomisos, que son el instrumento financieros, sino de los fondos, o sea la manera de tener recursos, sean mixtos, regionales, institucionales y sectoriales.

“La opinión pública está muy confundida entre lo que es el fondo y el fideicomiso, rescatar los fideicomiso no es gran ventaja si desaparecen los fondos, se pueden desvincular, hay manera de desvincularlos, el problema es que no hay esa intención y quieren desaparecerlos junto con los fideicomisos”, afirma la investigadora.

Brenda Valderrama dice que de aprobarse se verán afectadas las cuatro plataformas con proyectos de vacunas contra el Covid-19 que se desarrollan en Morelos y que ya no tendrán recursos; pero también varios proyectos para energías renovables, una importante área farmacéutica, proyectos de agrotecnología e ingeniería electrónica.

“Tengo 25 años haciendo investigación, en ese tiempo he visto como se fue construyendo el andamiaje que permitió que el acceso a los recursos fuera más equitativo y estuviera mejor evaluado, menos vulnerable a temas de discrecionalidad o mal manejo, y justo lo que estamos viendo es que la extinción de los fideicomisos rompe ese andamiaje, no es que no se pueda volver a reconstruir, pero nos va a llevar mucho tiempo, fue un trabajo de más 20 años”, afirma la investigadora.

En entrevista la doctora Valderrama señala que en el estado de Morelos hay más de 2 mil investigadores, y que el 60% de ellos son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, “Morelos es el principal receptor de proyectos de ciencia básica del país, y el quinto en proyectos regionales y mixtos”, dice y asegura que todas esas fortalezas que están ahí dando resultados pueden comenzar a perder competitividad poco a poco ante la falta de recursos.

“Los recursos nunca han sobrado, en ningún sexenio, pero había un flujo mínimo de fondos que permitía que si un investigador no tenía dinero en cierto momento, había colaboradores que sí tenían y se podía sumar esfuerzos, pero en este momento la sequía es absoluta”, señala la investigadora que asegura que si se extinguen los fideicomisos se pierde la columna vertebral de la investigación en México, lo que era la política de Estado creada en 2001 que era lo más importante que se había hecho.

La Academia de Ciencias de Morelos, cuenta Valderrama, que hicieron una consulta a nivel nacional que arroja datos como que “dos de cada tres investigadores del país no va a tener recursos este año para trabajar, y por ejemplo, entre los que sí van a tener recursos, ocho de cada 10 no van a tener suficientes recursos para sufragar sus gastos mínimos”.

Pero más allá de la cancelación de los fideicomisos, que terminará con los fondos de recursos, la doctora Valderrama señala que el Conacyt será incapaz de evaluar los 24 mil proyectos de investigación que año con año se proponen, y de los que se apoyan alrededor de 8 mil 200. Dice que tan solo para la convocatoria “De Fronteras” que acaban de dar a conocer, se tardaron once meses para seleccionar 300 proyectos.

al