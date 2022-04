En el 2023 y 2024, llegan eclipses de Sol a México: Doctor José Franco

En los próximos dos años seremos testigos de dos eventos astronómicos que no se ven todos los días. Se trata de un eclipse anular de Sol, en 2023, y un eclipse total de Sol, en 2024, que no debes perderte, pues no será sino hasta el año 2052 cuando volverá a avistarse este fenómeno. Mañana, viernes 8 de abril, el doctor en astrofísica José Franco dará una conferencia en la que conoceremos todos los pormenores de este acontecimiento.

Durante la charla "México bajo la sombra de la Luna", el integrante de del Instituto de Astronomía (IA), junto con el "Comité Nacional de Eclipses México", hablará de estos eclipses que tendrán lugar en los siguientes dos años. Este comité está conformado por astrónomos independientes, aficionados, instituciones en investigación y divulgación astronómica, y una pléyade de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En una charla con EL UNIVERSAL, Franco invitó a las y los lectores a formar parte de este conversatorio, que se trasmitirá en vivo aquí: https://twitter.com/EclipsesMexico, ya que ambos eclipses serán observables en todo el país y luego de su avistamiento, tendremos que esperar 28 años para volver a observarlos.

Si bien, el doctor expuso que no es peligroso observarlos, se deben tomar medidas de seguridad durante su apreciación.

Eclipse anular de 2023

Este eclipse tendrá lugar el 14 de octubre, y será mayormente visible en la zona que comprende la Península de Yucatán, Campeche y Yucatán. En las otras partes de nuestro país lo podremos observar únicamente de forma parcial. Su avistamiento tendrá una duración de casi cuatro horas e iniciará a las 10:45 y 10:51 en Campeche y Chetumal, respectivamente, para luego ocultarse a las 14:09 y 14:17.

Eclipse total de 2024

Hoy, dentro de dos años, el 8 de abril de 2024 ocurrirá un eclipse total de Sol que cruzará por la zona norte del país, entre los estados de Sinaloa, Durango y Coahuila. En nuestra ciudad y el resto sólo se apreciará parcialmente. En Mazatlán y Torreón se observará a las 10:51 y 11:09, y acabará a las 13:32 y 14:41, respectivamente.

Hace 31 años se avistó el último eclipse total de Sol, el 11 de julio de 1991, además fue uno de los más largos de la historia estudiada, por lo que este acontecimiento supondrá los eventos astronómicos más espectaculares.

Si deseas conocer más detalles, pues a propósito de la conferencia el astrofísico dará una noticia que involucra a la NASA y el nuevo observatorio de Torreón, no te pierdas la transmisión mañana, viernes 8 de abril, a las 19:00 horas de la Ciudad de México.

