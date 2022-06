¿Cómo se prepara la mexicana Katya Echazarreta para el vuelo espacial?

¡Ya es oficial!, luego de algunos problemas con la nave, la misión NS21 despegará al espacio mañana, 4 de junio. El vuelo programado a las 8:00 horas de Ciudad de México, llevará abordo a la primera mexicana e ingeniera eléctrica Katya Echazarreta junto a otros expertos espaciales, a cargo de la empresa Blue Origin. La también promotora científica ha revelado algunas imágenes de los entrenamientos previos al viaje. Aquí te contamos.

La misión que en un inicio estaba prevista para el 20 de mayo, tuvo que postergarse gracias a que la nave presentó problemas en los sistemas de respaldo, lo cual fue comunicado por la empresa de transporte aeroespacial de Jeff Bezos, Blue Origin. Luego de esto, Echazarreta y la compañía tardaron algunos días para poder anunciar la fecha del vuelo.

La futura astronauta ha tuiteado a través de sus redes sociales algunas fotografías del primer día de entrenamiento en Van Horn, Texas, donde se le observa atenta a las explicaciones de los especialistas.



Foto: Vía Twitter Victor Vescovo

Lee también: Por confirmar la Teoría de la Evolución, matemático mexicano es premiado por la Academia de Ciencias francesa

Asimismo se ha mostrado contenta por la experiencia que vivirá mañana. Ayer 3 de junio publicó una imagen con la leyenda ¿Cómo va el entrenamiento?, mientras luce en la imagen una gran sonrisa.



Foto: Vía Twitter Kat Echazarreta

Echazarreta viajará con el astronauta Evan Dick, el presidente de Action Aviation, Hamish Harding, el ingenior civil Victor Correa; el cofundador de Dream Variation Ventures, Jaison Robinson, además, del cofundador de la firma de capital privado Insight Equity, Victor Vescovo.

Lee también: Científicos descubren qué hay después de la muerte

Para ver el vuelo de la astronauta, la página Space for Humanity programo un zoom para poder observar el despegue, hay que registrarse en la plataforma, donde piden datos como nombre y correo electrónico.

Blue Origin publicó a través de Twitter una imagen con la cuenta regresiva del vuelo que durará 11 minutos.



#NS21 is officially “go” for launch tomorrow. Learn more: https://t.co/1ztUVUURgn. Live webcast of begins at T-60 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. Here’s what to expect on launch day. pic.twitter.com/PWHOxAl09v

— Blue Origin (@blueorigin) June 3, 2022