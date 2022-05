¿Cómo la técnica con resonancia magnética ayuda a la salud de los deportistas?

Una de las pruebas médicas más utilizadas en los torneos deportivos, para deportistas profesionales, o amateurs, son las ecografías o las resonancias magnéticas (RM) debido a las múltiples lesiones que suelen presentarse al practicar algún deporte o entrenamiento.



El papel que juegan en la medicina deportiva los equipos de diagnóstico por imagen de última generación es imprescindible, pues estos ayudan a realizar análisis certeros, en tiempo real, que permite a las y los pacientes contar con una rehabilitación y tratamientos adecuados.



La ecografía musculoesquelética es una herramienta sumamente útil en el razonamiento clínico del fisioterapeuta o del médico deportivo desde la perspectiva meramente clínica, ya que permite realizar estudios dinámicos, rápidos, eficaces, inocuos, en tiempo real y de manera comparativa.

Ante la importancia de su aplicación hay campañas internacionales como Utrasound First (ultrasonido primero), cuya finalidad consiste en crear conciencia entre los profesionales de la salud sobre la utilización de la ecografía neuromuscoloesquelética como primera herramienta diagnóstica, destacando su seguridad, al no utilizar radiaciones, su efectividad y la capacidad de hacerse en consultorios o en el punto de atención del paciente.



Entre los cuadros clínicos dolorosos que con mayor frecuencia se presentan a nivel asistencial se encuentran las cefaleas de origen cervicogénico, cefaleas tensionales, migrañas, síndrome dolor subacromial colonial, cervicalgias, síndrome dolorosos lumbares, lesiones musculares, esguinces de tobillo, hasta toda patología neuromusculoesquelética.



A decir de Rubén Martínez Pereda, doctor en Fisioterapia Avanzada, y especialista en ecointervencionismo mínimo invasivo, por parte de los fisioterapeutas existe una infravaloración en cuanto al alcance de la ecografía: “La ecografía debe ser considerada como una extensión de la evaluación clínica y de la evaluación diagnóstica que hace el fisioterapeuta y/o el médico del deporte. No sólo existe la ecografía intervencionista que todo el mundo pretende conocer, sino también existen la ecografía en rehabilitación, la ecografía diagnóstica y la ecografía en investigación” señaló.



A decir del Dr. Kethzel García Padrón, médico especialista en medicina del deporte, hoy esta rama de la ciencia biomédica cuenta con varios avances, siendo uno de ellos que la tecnología permite la asertividad, gracias a la imagen, con lo que aumenta la efectividad en diagnóstico y su tratamiento.

“Te permite conectar la sospecha diagnóstica clínica con una situación estructural que pudiera estar generando el problema. Una vez que se determina dónde está la situación y cuál es el elemento que está generando ese cuadro clínico, ese dolor, tendremos más herramientas para generar una estrategia resolutiva al respecto”.



“Cada paciente y atleta responden de manera muy peculiar a los estímulos. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar con toda certeza es que a nivel terapéutico, y sobre todo en cuanto a los procedimientos de cuidados, nos garantiza prácticamente el 100% de visibilidad a nivel de la estructura que queramos manipular o tratar” concluyó.



Por su parte el Mtro. Víctor Hugo Verá, coordinador de fisioterapia y rehabilitación del Club Deportivo León FC señaló que la ecografía se constituye como un método de diagnóstico basado en ultrasonidos, es decir, por imágenes. Entre sus ventajas destacó que es un método no invasivo, en algunas ocasiones portátil, de bajo coste y fácilmente reproducible que brinda excelentes resultados, siempre y cuando sea utilizado por un operador entrenado.



Coincidió en que la evolución que tienen los equipos de diagnóstico permiten al especialista tener una mayor precisión. En el caso de la ecografía, el especialista señaló que a diferencia de otras técnicas de imagen, ésta permite realizar estudios más dinámicos, aportando mucha información para confirmar la presencia de lesiones.



Ante la importancia de la fisioterapia y medicina deportiva, se llevará a cabo el webinar “Ecografía Musculoesquelética. Nuevos Alcances”, que tendrá lugar el martes 24 de mayo a través de la plataforma digital del organismo convocante, Ocean Medic, el cual contará con la participación del Dr. Kethzel García Padrón, especialista en la CONADE y director médico en la clínica Olympus SportsMed & Physio; el Mtro. Víctor Hugo Verá, Fisioterapeuta en Club León FC, y el Dr. Rubén Martínez Pereda, CEO de RM Clinic, a cuyo registro se puede acceder mediante la página https://vinnomexico.mx/webinar/deporte/.

