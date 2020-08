ProCiencia recibe más de 1,500 propuestas para ley de ciencia

En junio pasado, la Red ProCiencia organizó una encuesta para mejorar y enriquecer la propuesta de lo que será la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación. A la fecha, han participado alrededor de mil 500 personas, quienes coinciden en tres preocupaciones: los cambios en la estructura de Conacyt, el presupuesto para la ciencia en México y la falta de comunicación entre la comunidad científica y Conacyt.

En entrevista, Brenda Valderrama, doctora en investigación Biomédica Básica de la UNAM e integrante de la ProCiencia, explica que la encuesta estará disponible hasta mediados de este mes; sin embargo, a partir de los datos recabados ya se pueden ver tres “preocupaciones” constantes.

“En un primer análisis de los cuestionarios, encontramos diversidad en la población, tenemos académicos, estudiantes, tecnólogos y también personas ajenas a la actividad científica de la sociedad en general”.

La mayoría de las personas que ha respondido los cuestionarios, señala la investigadora, ha externado su preocupación en relación con el presupuesto destinado para ciencia y tecnología, “porque se necesitan reforzar los mecanismos para elevar el nivel de educación científica en la sociedad y también que se necesita fortalecer la gobernanza de la ciencia al ser la más plural e incluyente, y sobre todo incluir a los beneficiarios, que es la sociedad, que hasta ahora han estado excluidos”.

Valderrama indica que el tema del presupuesto es un tema constante, porque además de que es poco, en Conacyt ha habido una reducción de fondos y que ahora están concentrados en uno solo. “El tema no es solo de a quién se le asignan los recursos, sino cuáles vas a ser las áreas prioritarias, otra vez concentrando todo en una sola persona, que es la figura de la dirección general del Conacyt”.

Una segunda preocupación es lo relacionado con la administración encabezada por María Elena Álvarez-Buylla, como directora del Conacyt. “Es decir, el tema tiene que ver con la gobernanza que se ha está haciendo. Se desaparecen las voces autónomas, voces externas a la toma de decisiones”.

La tercera preocupación, sostiene Valderrama, es la falta de canales de comunicación entre la comunidad científica y el Conacyt: “Con la desaparición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico se desaparecieron los canales de consulta.

Por ejemplo, ahora ni siquiera sabemos quiénes son nuestros representantes ante el nuevo foro, no sabemos cuándo se convoca, tampoco sabemos cómo se ejerce el presupuesto. Es decir, se volvió más opaco y menos comunicado con la sociedad”.

La encuesta conformada por 22 preguntas se puede realizar en https://es.surveymonkey.com/r/ProCiencia, y estará disponible hasta mediados de este mes. Después, con los datos recabados, se hará llegar un informe a Conacyt, a los legisladores que discutirán el anteproyecto de la nueva ley de ciencia en septiembre y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como gremio queremos una mayor transparencia, criterios de calidad por encima de criterios de oportunidad en la toma de decisiones y también que exista mayor flujo no solamente de dinero sino de comunicación. No sólo hemos pedido información a Conacyt sobre la ley de ciencia, sino sobre todas las decisiones, por ejemplo, cómo se decidió sobre los Pronaces, Fideicomisos, Fondos, qué está pasando con la evaluación de los proyectos. La información que sabemos es porque se filtra pero no hay información oficial a ninguno de nuestros oficios”, declara Brenda Valderrama.

