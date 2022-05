Yorio cuida sus palabras

Nos cuentan que a Gabriel Yorio cada vez se le ve más precavido durante sus participaciones en público. El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no sólo se limita en sus declaraciones en las conferencias de prensa, sino también en eventos como el de ayer, en la UNAM, cuando acudió a inaugurar la Cátedra SHCP 2022 a nombre del secretario Rogelio Ramírez de la O. Yorio hizo varias precisiones para que la prensa, que no fue invitada a asistir al evento en la antigua Escuela de Economía, en el Centro Histórico de la CDMX, pero pudo verlo vía el canal de YouTube de la dependencia, no confundiera las cosas, en especial cuando habló del Paquete Económico 2023 que se debe entregar al Congreso de la Unión a más tardar el próximo 8 de septiembre. Se nota que ya trae marcaje, nos comentan.

Apoya medidas antiinflación

Nos reportan que en medio de las pláticas del presidente Andrés Manuel López Obrador con las principales empresas del país para negociar medidas que mitiguen el impacto de la inflación, Coca-Cola FEMSA, de John Santa María, no se incluyó en la lista. Sin embargo, esto no significa que la firma no estará pendiente de lo que se logre entre iniciativa privada y gobierno. En conversación con analistas, el directivo de Coca-Cola FEMSA vio con buenos ojos la medida que se anunciará mañana y consideró que no se trata de un control de precios, sino de buscar solamente algunas alternativas para disminuir el impacto del incremento de precios entre la población de bajos recursos. En tanto, nos comentan que, para la compañía la visión es de seguir creciendo a pesar del actual entorno inflacionario.

Banxico, de visita en el Poli

Nos dicen que el Banco de México (Banxico) se fue al Instituto Politécnico Nacional (IPN), que dirige Arturo Reyes Sandoval, para llevar billetes y monedas a la escuela Superior de Economía. Nos cuentan que la directora del Museo de Banxico, Anareli Acosta Villegas, inauguró en esa casa de estudios, la exposición “Familia de billetes, patrimonio y tecnología en tus manos”, como parte del festejo por los 70 años de la Escuela Superior de Economía. Los directivos del IPN resaltaron la importancia de estrechar relaciones con instituciones como Banxico para fomentar la cultura y la historia, que se puede contar por medio de los billetes emitidos a través del tiempo en el país. Nos cuentan que, con esta exposición, Banxico da el primer paso para que los futuros economistas se animen a visitar su museo.