En Twitter circula un video en donde un avión de Viva Aerobus presenta una falla en su motor después de despegar del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Los Ángeles.

De acuerdo con la usuaria que compartió el video, en el vuelo VB518 los tripulantes no dieron indicaciones a los pasajeros.

Según información preliminar, el avión Airbus A320 aterrizó nuevamente en Guadalajara luego de 43 minutos en el aire.



VivaAerobus Airbus A320 (XA-VAJ, built 2015) safely returned to land at Guadalajara-Intl AP (MMGL), Mexico following a surge in the right engine #2 shortly after take-off on flight #VB518 to Los Angeles. @kimbertothelee pic.twitter.com/4JkXdekddl

