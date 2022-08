Tenedores de deuda de TV Azteca buscan cobrar por anticipado 400 millones de dólares

TV Azteca recibió un aviso emitido por The Bank of New York Mellon, representante común de tenedores de deuda de la compañía, con la intención de vencer anticipadamente un bono con vencimiento en 2024 por un total de 400 millones de dólares.

En un comunicado, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, resaltó que en los últimos 18 meses, la compañía ha amortizado 3 mil 347 millones de pesos de su deuda con costo, fortaleciendo su estructura de capital y refrendando su compromiso de mantener solidez estratégica, financiera y operativa.

“La compañía ha mantenido un diálogo con los tenedores de notas 2024 a fin de alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”,resaltó la televisora.

La firma añadió que continuará trabajando con una estricta disciplina financiera para garantizar una operación que benefice a las audiencias, colaboradores y clientes en cumplimiento con la regulación.



