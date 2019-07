Televisa sale de la radio después de 89 años

La XEW, ahora W Radio, comenzó operaciones en septiembre de 1930 lo que significa que lleva 89 años de operaciones en el país en manos de Televisa.

Su primera transmisión fue con el Himno a la Alegría y la estación fue inaugurada por Emilio Azcárraga Vidaurreta.

El fundador de la estación pidió utilizar las siglas XEW para que se relacionara con las radiodifusoras estadounidenses cuyas siglas comenzaban con W.

Con el paso del tiempo, XEW se sumó a otro grupo de estaciones que conformaron Radiópolis de Televisa.

En octubre de 2001, Televisa dio a conocer un acuerdo con el conglomerado español de comunicación Grupo Prisa en el que la empresa adquirió el 50% de Radiópolis a través de una inversión de 50 millones de dólares y una aportación de capital de 10 millones de dólares.

En el momento de la alianza, Radiópolis contaba con 17 estaciones de radio; seis en FM y 11 en AM, lo que entonces significaba 9% de la audiencia.

Al momento de la venta de Radiópolis a Grupo Alemán, la empresa cuenta con las mismas 17 estaciones.

“Incluidas tres estaciones de radio de AM y tres de FM en la Ciudad de México, tres estaciones de radio de AM y dos de FM en Guadalajara, una estación de AM en Monterrey, una estación de radio de FM en Mexicali, un combo de AM / FM estación en San Luis Potosí, una estación de radio FM en Veracruz, una estación de radio FM en Ensenada y una estación de radio FM en Puerto Vallarta”, según el reporte anual de Televisa.

Este año se prevé que inicien operaciones en FM las estaciones que operan en AM en las ciudades de Monterrey y Guadalajara

Entre estaciones propias y afiliadas, Radiópolis tiene 80 estaciones y Televisa estima que alcanzan 22 estados en el país.

Los programas de radio de la red de estaciones de radio llegan a aproximadamente el 62% de la población de México.

En los últimos cinco años, Radiópolis ha organizado 23 eventos musicales masivos en vivo, “reuniendo a un total de 57 mil 554 personas en los dos últimos eventos, que se realizaron en el Foro Sol en la Ciudad de México”.

Entre las estaciones insignia de Televisa Radio se encuentran W Radio, W Deportes, Ke Buena y Los 40.

