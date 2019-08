IFT va a tener que emitir lineamientos de neutralidad: R3D

[email protected]

Una juez resolvió que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe emitir los lineamientos para la neutralidad de la red como respuesta a un amparo interpuesto por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“La jueza ha concedido a R3D como quejosa con interés legítimo el amparo que obliga al IFT a emitir los lineamientos para proteger la neutralidad de la red en un tiempo breve razonable, previa consulta pública”, dijo Luis Fernando García, director de R3D.

En conferencia de prensa, informó que la jueza segunda de Distrito Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones resolvió el 14 de agosto pasado un amparo a favor de la organización que obliga al regulador a emitir estos lineamientos que son indispensables para que las empresas que ofrecen el servicio de internet no lleven a cabo prácticas contrarias a los derechos y libertad de expresión, competencia, innovación y pluralidad.

“Durante el desarrollo del juicio, el IFT afirmó que no está obligado a emitir los lineamientos, pues consideró que se trataba de una facultad discrecional”, destacó García.

El regulador fue contactado, pero no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.

El director de R3D indicó a EL UNIVERSAL que desconoce las razones por las que no se han emitido los lineamientos, pero cree que puede tratarse de presiones de la industria que prefiere no estar regulada, y ante la cual el IFT no tiene mecanismos para verificar el cumplimiento de los principios de la neutralidad de la red.

“Sobre todo, en un país donde tenemos un actor dominante que además tiene sus propios productos y servicios en internet, es sumamente peligroso que no existan protecciones a la neutralidad de la red, porque se incentiva que el actor dominante en telecomunicaciones también use esa posición para favorecer sus servicios”, dijo García.

A cinco años de que entrara en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT no ha cumplido con el artículo 145 donde se menciona que el regulador expedirá lineamientos para proteger la neutralidad de la red.

El director de la organización comentó que el IFT no ha realizado la consulta pública contemplada en la ley aunque la ha programado en sus planes de trabajo y calendarios de consultas públicas de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

García estima que el instituto interpondrá algún recurso, ya que durante el juicio argumentó que no está obligado a emitir estos lineamientos, además de indicar que es un tema complejo y no hay consenso a nivel internacional.