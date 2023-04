Considerado uno de los medios de pago más populares, las tarjetas de crédito son el doble de caras en México que en Estados Unidos.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL explicaron que esto se debe a que en el mercado mexicano es más difícil que los bancos comerciales recuperen los préstamos que caen en impago, hay menos competencia y existe un mayor costo de fondeo debido a que el Banco de México (Banxico) subió su principal tasa de interés de 4.25% a 11.25% de finales de 2020 a la fecha, mientras que la Reserva Federal (Fed) de EU la llevó de casi 0% a un rango máximo de 5% en igual periodo.

La Asociación de Bancos de México (ABM) reportó que las tarjetas de crédito tenían una tasa promedio de 37% en diciembre pasado, mientras la Fed dio a conocer que en la Unión Americana cobraban un interés de 19% a finales de 2022.

“El diferencial de tasas de interés entre ambos países siempre ha sido muy alto y se debe al tema de riesgo-crédito”, dijo Ricardo Aguilar Abe, economista en jefe de banco Invex.

En Estados Unidos, si no se paga la tarjeta de crédito o una deuda bancaria, la institución puede embargar una cuenta de nómina o cobrar desde ahí, lo que no ocurre en México, donde generalmente no se intervienen directamente los fondos del cuentahabiente, explicó.

Las mayores tasas de los bancos centrales también se traducen en un costo de fondeo más alto para los bancos, lo que trae un incremento en las tasas de todos sus productos, señaló.

El subdirector de análisis de Vector Casa de Bolsa, Luis Adrián Muñiz, dijo que la menor tasa de la Fed permite a la banca privada ofrecer tarjetas de crédito más baratas allá, pero también tiene que ver la mayor cantidad de bancos que hay, siendo un mercado más competitivo.

“Los derechos de propiedad también influyen, pues la facilidad con la que los bancos pueden recuperar los préstamos que caen en impago en Estados Unidos es mucho más alta que en otros países. En México no hay un colateral, no hay garantías para recuperar el crédito mediante tarjetas”, comentó.

El profesor de Economía y Finanzas del Tec de Monterrey, Jesús Garza, coincidió en que las tarjetas son más caras en el país por la menor competencia y la mayor tasa de Banxico. Mientras aquí operan cerca de 50 bancos privados, allá existen alrededor de 4 mil y eran más antes de la crisis de 2008, expuso.

“Varias cosas explican las tasas más altas en tarjetas de crédito, pero principalmente la falta de competencia, pues el mercado mexicano está concentrado en pocos competidores y no hay mucho interés para bajar la tasa y atraer más clientes”, indicó.

Destacó que México aún tiene una penetración bancaria baja respecto a otros países de América Latina. “Debido a la inflación más alta, muchas familias están utilizando crédito para compensar el menor ingreso disponible”, mencionó.

Banxico dio a conocer que el crédito mediante tarjetas se disparó 14% en febrero.

Jesús Garza prevé que el financiamiento comenzará a disminuir a mediados de 2023 debido a un eventual repunte en la cartera vencida.

La gran mayoría de instituciones coinciden en que Banxico subirá su tasa de 11.25% a 11.50% el próximo 18 de mayo.

Para el académico, las ventajas de tener un sistema bancario como el de EU es que hay mayor competencia y es más barato el financiamiento, pero la desventaja es que los bancos se arriesgan más al prestar, siendo susceptibles a corridas bancarias, problemas de inestabilidad y mayor exposición, como pasó con el Silicon Valley Bank.

En el caso mexicano, las ventajas de estar concentrado es que es más estable, los bancos no se arriesgan demasiado, tienen mayores niveles de capitalización y están menos expuestos a la volatilidad, pero no hay tasas atractivas ni una alta penetración financiera, agregó.