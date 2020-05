Sube importación de cerveza: Canacintra

La reactivación de la producción de cerveza en México sigue sin fecha, tras la decisión del Consejo de Salubridad General (CSG) de no sumarla a las actividades esenciales.

Ante ello, sigue en aumento la importación de la bebida, mientras que el producto nacional pierde espacio en el mercado, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

“Sabemos con certeza que no se va a abrir ahora, porque no se incorporó o no se va a incorporar vía decreto a las actividades esenciales; puede ser derivado de las gestiones o señalamientos, o del riesgo de perder participación del mercado (…) Quizá más adelante”, expuso.

En videoconferencia, dijo también que se pone en riesgo a las cervezas artesanales, ya que muchas empresas que las producen sufren por falta de liquidez, “y las de menor tamaño” ya no producirán.

Expuso que una de las causas de que no reinicie la producción es porque el Consejo de Salubridad General no invitó a organismos del sector privado que tienen un asiento con voz, aunque no con voto.

“Hubiéramos dado nuestra opinión de que se incluyera a la industria cervecera, que está en riesgo de cerrar”, afirmó.



La diferencia con otros países es que la cerveza es considerada actividad agroindustrial, en México no se le consideró esencial y ya se agotó el producto en almacenes y solamente se permite importar.

De acuerdo con el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet, durante enero y febrero de este año se importaron 3.5 millones de litros de cerveza.

Castellanos mencionó que la decisión del CSG y del gobierno de reiniciar actividad en tres industrias más el 18 de mayo tendrá un impacto favorable en más de 5 mil empresas automotrices y mineras.

Esto también ayudará al empleo, pues si se profundiza la recesión que causa el Covid-19 y si el año termina con contracción de la economía de 10%, se corre el riesgo de que haya 2 millones de desempleados del sector formal en el país.

Incluso, ante la incertidumbre, en el Sondeo industrial de la Canacintra se identificó que en la primera semana de mayo 80.7% de las empresas consideraron la necesidad de recortar personal a futuro si la situación sigue así.