En medio de sus diferencias con Estados Unidos, China buscará convertirse en socio del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TIPAT o CPTPP, en el cual participan México y Canadá, naciones que estarían bajo presión debido a las condiciones que firmaron en el T-MEC.

Y es que, en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el gobierno estadounidense incluyó lineamientos respecto a tener convenios con economías que no son de mercado, como es el caso del país asiático.

La posibilidad de que China se integre al CPTPP y se vuelva socio de Canadá, México, así como del resto de integrantes —Australia, Brunéi, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam—, se remonta a 2021, cuando pidió ser parte del acuerdo. En tanto, hace unos días se concretaron las negociaciones sobre la adhesión de Reino Unido.

“El siguiente país en la lista de posibles accesos al CPTPP es China, luego Taiwán, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y, desde el pasado fin de semana, Ucrania”, explicó el exnegociador del capítulo ambiental del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina.

Para ello, China deberá iniciar una negociación con países socios del CPTPP y aceptar las reglas.

El pasado 15 de julio Reino Unido firmó el documento de adhesión al CPTPP, por lo que solamente falta la ratificación en los congresos de cada país miembro y definir su fecha de entrada.

A partir de ese momento seguirán las negociaciones con los países que solicitaron ser parte del tratado, según el orden en que lo solicitaron, tocando turno a China, que hizo su planteamiento el 16 de septiembre de 2021.

Para el presidente de la Sección para Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Sergio Ley, los 12 países del CPTPP deben estar de acuerdo con el ingreso de China.

“Se acusa a China de no seguir las reglas del comercio internacional. Si va a entrar al CPTPP, debe aceptar las reglas tal como fueron negociadas o no hay cabida. Pero si acepta esas reglas rigurosas, que, por cierto, no ha aceptado en ningún tratado de libre comercio, pues bienvenido”, dijo Ley.

Además, si Estados Unidos se opone a que los chinos sean socios de sus contrapartes del T-MEC, “entonces México y Canadá tendrían que pensarlo. Se debe pensar bien a quién se quiere como socio, o habrá que convencer a los estadounidenses de que no le va a perjudicar a su mercado”, agregó.

“Hay una disposición que se incluyó en el T-MEC para impedir tratados con China”, dijo el abogado especialista en comercio exterior, Juan Carlos Machorro.

En el T-MEC se acordaron cláusulas que piden notificar a Estados Unidos de la firma de cualquier acuerdo con economías que no sean de mercado, e incluso compartir el documento del acuerdo entre países socios, condiciones incluidas en referencia a China.

En el Artículo 32.10 del T-MEC se establece que si un socio pretende negociar un tratado comercial con una economía que no es de mercado, deberá notificar a las partes socias “tres meses antes de comenzar las negociaciones”.

Además, debe notificarse a los demás socios “tan pronto como sea posible, y a más tardar 30 días antes de la fecha de firma” del tratado de libre comercio.

Asimismo, se debe dar a las otras naciones socias “la oportunidad de revisar el texto completo del tratado, incluidos anexos, para que las partes puedan revisar el tratado y evaluar su impacto potencial” en el T-MEC.