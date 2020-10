Sin "Big Brother", seguirá el combate a evasión: SHCP

Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mostró su resignación luego de que el Senado eliminó el llamado Big Brother fiscal, advirtió que eso no afectará el trabajo para seguir combatiendo la defraudación.

Dijo que aún existe un margen de maniobra para seguir trabajando sin esa herramienta tecnológica y pese a la pandemia, porque en México la evasión por medio del Impuesto Sobre la Renta y el IVA oscila entre 2% y 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

El jueves, el pleno del Senado rechazó dar facultades al fisco para tomar fotografías y usar el celular para tomar video de las visitas a domicilios de contribuyentes, por lo que devolvió a la Cámara de Diputados la minuta del decreto con los cambios que se proponían al Código Fiscal de la Federación.

“Aunque no pasó, el trabajo que hace el SAT no depende de una medida como esta propuesta. Se seguirá haciendo de manera manual y dar fe con otros medios; no afectará el trabajo al combate a la evasión”, manifestó el titular de la Unidad de Ingresos Tributarios, Francisco Arias.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, explicó que la medida se propuso para usar la tecnología con el fin de contar con un valor probatorio y para dar seguridad jurídica a los contribuyentes en los procesos de auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Comentó que existen lugares en el país donde no hay la infraestructura necesaria para el levantamiento notarial de la información, en donde a veces se requiere sacar copias fotostáticas.

“Era una iniciativa en el sentido de modernizar los procesos del SAT, para tener elementos probatorios”, aseguró.

Había preocupación por el posible mal uso de la información recabada, pero no se haría con cualquier equipo; iba a ser con uno que estaría dado de alta en el SAT para su resguardo, acotó.

“Cuando existe un percance vehicular, en donde los peritos toman fotos del evento con sus celulares, era un poco lo que se trataba de hacer, pero los senadores decidieron retirarlo y somos respetuosos del Poder Legislativo”, dijo con resignación.

Afirmó que la estrategia de combatir la evasión fiscal ha apoyado los esfuerzos de recaudación durante la pandemia, además del uso de los recursos tanto de los fideicomisos como de los fondos de estabilización.

Yorio afirmó que se mantendrán los esfuerzos de eficiencia recaudatoria para captar la renta pública evadida por algunos sectores económicos.

Bloqueo a plataformas



Francisco Arias dijo que no se prevé que alguna plataforma digital extranjera vaya a ser bloqueada por incumplir con sus obligaciones fiscales en México, ya que desde que se anunció esta medida, las que estaban rezagadas aceleraron su inscripción al SAT y ya suman cerca de 30.