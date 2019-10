Se escurre el respaldo para cobro del agua

[email protected]

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a las voces de la industria automotriz y de algunos miembros del Senado para que no se aprueben el cobro de agua al campo ni la legalización de autos irregulares, llamados también chocolate.

Incluso, el mismo impulsor de la iniciativa en la Cámara Baja, el diputado de Morena, Carlos Javier Lamarque Cano, reculó y también exhortó al Senado a “eliminarla” para no afectar a pequeños y medianos agricultores, luego de un diálogo con grandes productores.

En conferencia de prensa conjunta con las asociaciones de fabricantes y distribuidores de autos, el CCE advirtió que no se debe avalar la informalidad, esto al referirse al transitorio aprobado para regularizar la entrada de autos chocolate.

Consideraron que se trata de legitimar el contrabando.

Para el cobro del agua al sector agropecuario, exhortaron a la Cámara Alta a eliminar la modificación a la Ley Federal de Derechos para que siga exento del pago como hasta ahora, pues de lo contrario será un duro golpe para esa actividad, que de por sí está castigada por el recorte al gasto de 30% para 2020.

El director general del Consejo Nacional Agropecuario, Fernando Haro, añadió que con el tema de la violencia e inseguridad, esta medida vendrá a acabar con dicho sector que ya está en malas condiciones.

Por lo que confió en que haya madurez de los senadores, antes de que le “den el tiro de gracia al sector”.

Recula impulsor. Después de dialogar con “grandes” productores del campo, el diputado Lamarque Cano, quien propuso que todos los campesinos del país paguen, a partir del 1 de enero, derechos por el uso del agua, se echó para atrás y pidió al Senado “eliminarla”.



“A mí me tocó dialogar con agricultores grandes, los más sobresalientes de la región del valle del Yaqui y el Mayo, y con los directivos del distrito de riego del Yaqui y del Mayo, son dos distritos. Quiero decirles que ningún productor pequeño y mediano, ninguno, me ha reclamado ni me ha planteado nada.

“Pero independientemente de eso, cuando yo veo que la ley puede llegarles a afectar, en ese momento decidimos dar marcha atrás”, argumentó Lamarque Cano acompañado de otros legisladores.

En conferencia de prensa, Lamarque Cano informó que esta reserva la hizo en conjunto con funcionarios de Hacienda, pero ahora dijo que decidió rectificar su propuesta.

Revisarán regulación. Los presidentes ejecutivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Guillermo Prieto Treviño, y Eduardo Solís Sánchez, dijeron que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, tiene la intención de no aprobar la legalización de autos chocolate.

El pasado lunes, AMDA y AMIA se reunieron con el senador Monreal y con Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda, para tratar este tema.

AMDA advirtió que si se legalizan los autos chocolate, las ventas de vehículos tendrán una caída de 30% en los próximos tres años, adicional a la que ya llevan.



Se atora Ley de Ingresos. Diputados y senadores de Morena atoraron el proceso de dictaminación de la Ley de Ingresos 2020 en la Cámara Alta por las diferencias en la legalización de autos irregulares y el cobro de agua al campo aprobados en San Lázaro.

Luego de que algunos legisladores del partido en el poder mostraron su disposición para eliminar el pago de derechos de agua para el sector agropecuario de mayor volumen concesionado, hasta el cierre de esta edición no se contaba con un dictamen final.

La situación ameritó la visita a la Cámara Alta del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, y del diputado Reginaldo Sandoval del PT, quienes se reunieron con integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.

Ambos solicitaron a dicha Comisión no modificar la Ley de Ingresos 2020 y dejarla en los términos que fue aprobada por la Cámara de

Diputados, sobre todo en lo relacionado con el cobro de derecho por servicio del agua.