Retira Alicia Bárcena su candidatura a presidencia del BID

Alicia Bárcena, embajadora de México en Chile, retiró su candidatura para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por motivos que, explica, manifestó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria afirmó que el mandatario había acogido sus razones personales con afecto y comprensión, además de que agradeció al secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, así como al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

"Me he comunicado con el Presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al

@el_BID Agradezco el apoyo recibido por @R_Ramirez_O @m_ebrard y sus equipos en este proceso", escribió.



Me he comunicado con el Presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al @el_BID Agradezco el apoyo recibido por @R_Ramirez_O @m_ebrard y sus equipos en este proceso. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 9, 2022



Tras el retiro de Bárcena, se pidió a la Secretaría de Hacienda confirmar si se nombraría en su lugar al subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, como lo han manejado algunas agencias internacionales.



Hacienda respondió que, por el lado de esa dependencia, no estarían emitiendo ninguna información al respecto.



A inicios de noviembre, el gobierno de Chile anunció que presentaría la candidatura de Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda y de Educación, para la presidencia del BID.

En tanto que el gobierno de Brasil propuso a finales de octubre al actual director para las Américas del Fondo Monetario Internacional, Ilan Goldfajn, como su candidato.

El BID se fundó en abril de 1959 y ha tenido sólo cinco presidentes: el chileno Felipe Herrera, el uruguayo Enrique Iglesias, el mexicano Antonio Ortiz Mena, el colombiano Luis Alberto Moreno y el norteamericano de origen cubano Mauricio Claver-Carone.

Con información de Leonor Flores

