Resaltan penetración de servicios móviles

Casi 90% de las personas en niveles socioeconómicos bajos D y E cuentan con servicios de telecomunicaciones móviles al primer trimestre del año, asegura Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

“En niveles D y E, 89% de la gente tiene movilidad y navega. Con 10 pesos tienen navegación ilimitada todo un día”, detalló Piedras en Convergencia Show.

El director de The CIU destacó que en México hay 122 millones de líneas de telefonía celular para los 125 millones de habitantes que existen: “Prácticamente todos tenemos un teléfono, y 106 millones cuentan con un smartphone”.

Mientras que el resto de los niveles socioeconómicos rebasan 100% de penetración, como los niveles medios C y C-, con 101% de acceso; medio alto C+, con 105%, y el nivel alto A y B alcanza 107%.

En cuanto al acceso a smartphones, Piedras menciona que 83.9% de quienes se encuentran en un nivel socioeconómico bajo tiene un teléfono inteligente.

Los niveles medios alcanzan 91.1% de tenencia de smartphones, en tanto que en el nivel socioeconómico alto es de 100%.

Destaca que en los niveles bajos las personas tienen dispositivos con capacidades limitadas de almacenamiento y procesamiento, pues 53% de los usuarios de smartphones de los niveles D y E tienen equipos de gama baja con un valor menor a 3 mil pesos.

“Es aquí donde se requiere de la complementariedad de esfuerzos, del mercado y gubernamentales, enfocados en alcanzar un pleno acceso de servicios móviles en la base de la base de la pirámide social del país, como estrategia para detonar su desarrollo y bienestar colectivo”, dijo Piedras.

Por otra parte, mencionó que el país tiene déficit de infraestructura, ya que hay una que no se tiene, como la rural, y otra que no se comparte ni aprovecha.

Hacia el año 2025 advirtió que el gobierno y el regulador tendrán un trabajo complejo.

“Que no caiga en la tentación de ser un gobierno empresario, sino que actúe en esa regulación. Si están la tecnología, el mercado operando y la regulación, a quien le toca decidir es al consumidor”, señaló Piedras.