Profeco: Estas son las sardinas de baja calidad y las que saldrán del mercado

Entre una marca de sardinas y otra, hay varias diferencias tanto en precio como en calidad, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que algunas presentaciones traen más vísceras, aletas, colas y escamas que otras.

El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco realizó un estudio —a publicarse en la Revista del Consumidor de Diciembre de 2022— en el que se analizaron 47 presentaciones de latas de sardinas con jitomate, en aceite comestible, chipotle, aceite de oliva, entre otros.

En dicho estudio se verificó que las latas cumplieran con el contenido neto y la masa drenada de la etiqueta, además de que se analizó la calidad del producto.

Para el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, hay “un tema de calidad, le dejan vísceras, escama, le dejan la cola, pero no las sacamos del mercado” porque están dentro de la norma; sin embargo, demeritan mucho la calidad.

Marcas de sardinas con menor calidad

Las presentaciones de sardinas con baja calidad por contener mayor cantidad de vísceras, aleta, cola y escamas, con respecto a otras que casi no las contienen, son:

—Altamar con 11% de vísceras, 0.5% de escamas y 0.1% de aletas

—Vigilante con 2.2% de vísceras, 0.6% de escamas y 0.2% de aleta

—Muy Fishers tiene 1.6% de vísceras, 0.4% de escamas y 2.1% de aleta

Sheffield afirmó que la marca Vigilante cuesta 62 pesos y que “por ese precio no debería tener nada de vísceras”, pero las contiene, a pesar de que “es el segundo producto más caro que hay en el mercado, después de Roland” que cuesta 143 pesos.

“Esto es un tema de calidad, le dejan vísceras, escamas, aletas y colas, pero que sepa el consumidor que están mal. Por ejemplo, el otro da coraje, las sardinas Vigilante son caras y tiene 2.2% de vísceras”, expuso.

Las sardinas de mayor calidad según Profeco

Sheffield dijo que hay sardinas muy baratas y de buena calidad, por lo que hay que considerar en las compras que hay presentaciones con mejor calidad que otras, y estas son:

—Golden Hills, cuesta 15 pesos y no tiene vísceras, escamas, aletas ni cola

—Fresh label, a 35 pesos, sin vísceras, escamas, aletas y sin cola

—Yavaros tuvo 0.3% de vísceras, 0% aletas y sin cola

—Dolores Premium, se compró a 28 pesos y no contiene escamas, colas, ni aletas y 2.5% de vísceras

—Best choice, de 29 pesos, no tiene escamas, ni colas, ni aletas y 1.3% de vísceras

—Corina, de 28 pesos, no se encontraron escamas, aletas ni cola y 0.9% de vísceras

—Tunny Gourmet, a 37 pesos, sin vísceras ni aletas, tampoco colas y 0.3% de escamas

Marcas de sardinas que saldrán del mercado

Sheffield expuso a EL UNIVERSAL que hay tres marcas que contienen menos de lo que declaran y “esas las tengo que sacar del mercado”:

—Guaymex con 23 gramos menos de lo que declara

—Altamar con 14.2 gramos menos de lo que declara

—Calmex con 11.8 gramos menos de lo que dice la etiqueta

El estudio se publicará en el mes de diciembre en la Revista del Consumidor, al ser la sardina un producto que forma parte de la canasta básica de alimentos y es de alto consumo debido a su disponibilidad.

