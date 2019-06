Preocupa a sector empresarial efecto colateral de acusaciones

[email protected]

Lázaro Cárdenas, Mich.— El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la Región de Lázaro Cárdenas, Michoacán, José Luis Esquivel García, señaló que es preocupante que la planta de Fertinal ubicada en esa zona pueda afrontar efectos colaterales al verse involucrada en un supuesto caso de corrupción.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, se refirió así a la compra de Fertinal por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), proceso en el que se señaló al expresidente Enrique Peña Nieto de presuntamente haber aceptado un soborno para autorizar la operación de compra de la empresa privada con un sobreprecio excesivo.

EL UNIVERSAL publicó esta semana que, de acuerdo con documentación entregada por un “informante” al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, al expresidente Enrique Peña Nieto lo investigan las autoridades del vecino país.

Esquivel García dijo que no se debe estigmatizar a todo el sector empresarial de la región michoacana en que se ubica Fertinal.

“Es preocupante que un Presidente de la República esté involucrado en un acto de corrupción como fue la compra-venta de esta fábrica de fertilizantes”, afirmó.

Y, considerando que Fertinal sigue operando en Michoacán, generando empleos para la población, los efectos colaterales por las acusaciones de corrupción y sobornos son diversos, dijo.

“Son muchos. Cualquier empresa de mantenimiento industrial o de construcción industrial no se mete a trabajar con una empresa que no sabe si le va a pagar o que no se sabe qué va pasar con ella”, advirtió el empresario.

Esquivel García agregó que “los clientes por supuesto que no le van a comprar una empresa que no saben si les va a cumplir o no. Los proveedores lo mismo: no saben si en un momento dado va a tener liquidez o no”.

Definitivamente, al empresariado de la zona cercana al puerto de Lázaro Cárdenas no le conviene que cierre la fábrica.

“De por sí ya nos cerraron varias empresas. Por eso ni quisiéramos que llegara una situación como esa, por eso queremos quitarnos de la cabeza que en un momento dado se cerrará Fertinal y dejará a todo el personal administrativo y de confianza sin trabajo”, recalcó.

Aunque descartó que el caso pueda marcar a las empresas de la región, dijo que a cualquier organización “no le conviene que haya ese tipo de comentarios o de

situaciones de corrupción, porque afecta mucho en su valor ético, al hacer alguna negociación con privados o públicos”.