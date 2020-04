Piden paciencia a quienes buscan prórroga en bancos

Ante la falta de respuesta de algunas instituciones bancarias a las solicitudes para prorrogar pagos en tarjetas de débito, crédito, hipotecas y seguros por la contingencia provocada por el coronavirus Covid-19, las quejas al respecto en redes sociales aumentaron; sin embargo, la Condusef recomienda no perder la calma e insistir hasta obtener respuesta así como no adelantar juicios, ya que se trata de una situación extraordinaria.

En entrevista para EconomíaHoy, Jesús Chavez Ugalde, director de Análisis de Productos y Servicios Financieros de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), señaló que es entendible la desesperación de los usuarios que ante la contingencia por el coronavirus no puedan tener recursos suficientes para cumplir con sus compromisos crediticios.

"Yo lo que sugiero es no adelantar juicios, creo que todavía falta tiempo, son muchas personas las que quieren acceder a algún tipo de apoyo… y hay que ser claros, no todas las instituciones financieras las están ofreciendo".

Cabe recordar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hizo un llamado a las instituciones financieras para ofrecer apoyos y desde entonces, algunos bancos dieron como fecha límite para acceder a estos el 30 de abril.

"La falta de personal en las instituciones financieras han hecho que esto se retrase, es decir, no le pueden dar respuesta a todos los usuarios y efectivamente sí es una cuestión preocupante, pero creo que a pesar de la fecha de término, algunas instituciones podrían considerar extender este plazo dadas las circunstancias que se están presentando".

En ese sentido, consideró que la determinación de los bancos para ampliar el plazo dependerá de las acciones que implemente el gobierno federal conforme a las fases que se decreten por el coronavirus.

También, explicó que es posible que se den otras circunstancias para la falta de pago, como el desempleo o incluso que por la misma contingencia no se pueda acudir a la sucursal, hacer depósitos en un corresponsal bancario como las tiendas tipo OXXO, que las personas no puedan domiciliar o hacerlos de manera electrónica.

"De todas maneras no me puedo preocupar por algo que no puedo hacer. Ya habrá algún momento en que yo pueda demostrar en la institución que la falta de pago no fue intencional, estamos en una situación compleja y sí lo sabemos tratar no vamos a tener un problema en el futuro. Lo más importante es que el usuario conserve la calma y que no vaya a tomar una acción que no sea prudente o sana".

Si te encuentras en esta situación, la Condusef recomienda: conservar la calma, insistir lo más que se pueda y dejar algo como antecedente: número de folio, un correo electrónico o una llamada.

Ojo con los fraudes

Chávez indicó que es posible que la gente, por desesperación, también se vea frente a oportunidades para obtener recursos que pueden ser fraudulentas, por ejemplo, prestamistas que siguen promoviendo el método 'Gota a gota', empresas de crédito exprés o el robo de identidad a través de llamadas telefónicas.

Duda si te ofrecen un préstamo o un crédito con demasiadas facilidades y solicitan un pago por adelantado, y trata de verificar: la Condusef tiene la herramienta Sipres en la que puedes revisar si la institución que te está ofreciendo el crédito está legalmente constituida.

Si te llaman por teléfono y te piden información de tus cuentas bancarias, no te espantes, escucha y cuelga. Luego, comunícate a tu institución bancaria.

"Aunque te cueste trabajo, si bien es cierto esto no es un paro y no estamos de vacaciones, si podemos dedicarle un tiempo extra y aguantar un poquito en la línea para que nos conteste la institución financiera, debemos también entender un poquito como usuarios".

Cabe mencionar que, en caso de haber sido víctima de fraude, la Condusef no tiene atribuciones para actuar en estos casos, pero sí te pueden orientar. Lo más recomendable es hacer una denuncia ante un Ministerio Público.

Al respecto, Chávez Ugalde indicó que por ahora hay más denuncias por robo de identidad, fraude y por casos de cargos no reconocidos o devoluciones ante cancelaciones de viaje.

"De momento, no hemos notado alguna diferencia en estos días sobre un aumento en denuncias, pero más adelante seguramente va haber un salto en algunas o en todas estas causas".

Por último, reiteró a los clientes de los bancos que deben ser pacientes y mantener la calma.

"Tengan la confianza de que lo que se está haciendo con estos programas es al final apoyarlos y ayudar a los usuarios y la Condusef sigue buscando la manera de que otras instituciones se puedan sumar", subrayó.



