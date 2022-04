"PIB latino en EU equivale al de Francia", afirma experto de la UCLA

Si la población latina que vive en Estados Unidos fuera un país, el producto interno bruto (PIB) que producen equivaldría al de Francia, afirmó el director del Centro de Estudios de Salud y Cultura Latina de la Universidad de California (UCLA), David Hayes-Bautista.



Durante la presentación del Informe PIB Latino en el marco de la Alianza MX de la Universidad de California, aseguró que los mexicanos que viven y trabajan del otro lado de la frontera norte, representan una fuerza económica muy importante.



Incluso, el PIB latino es mayor al de Brasil, Italia o Canadá, destacó al señalar que en los últimos dos años el crecimiento de su producción económica total en términos reales creció 5.63% en promedio en los dos últimos años.

Lee también: Positivo que no se haya optado por un control de precios generalizado, especialista



Es decir, el doble de la tasa de la economía norteamericana en general, enfatizó.



Mencionó que desde 2010 el PIB real latino aumentó un 57% más rápido que la producción total de EU y un 70% más en comparación al PIB no latino.



Hizo ver que la fuerza latina no para, pues nace uno cada 30 segundos en Estados Unidos, con mejores condiciones de salud y oportunidades en comparación a sus padres en cuanto a estudios y trabajo.



“Los latinos gozan de 30 años más de vida, pues los riesgos de infartos son menores entre esta población, así como de otras enfermedades", matizó.

Lee también: Control de precios generará mercado negro: IDIC



De las principales causas de muerte en Estados Unidos, por infarto, cáncer, derrames cerebrales y accidentes, los latinos son menos propensos a padecerlas, aseguró.



Además, lograron superar el reto de Covid-19 durante la pandemia, afirmó al subrayar que fue la fuerza laboral latina la que más se recuperó, ya que no se podían dar el lujo de quedarse en sus casas.



Por eso, añadió, las remesas no cayeron contra todas las expectativas que se tenían.



Es más, dijo que un año después de la pandemia, los latinos eran más optimistas sobre el futuro de Estados Unidos que los mismos norteamericanos.



“Aún saliendo de Covid, siguen poniendo mucho de su parte, por eso los latinos somos el futuro del PIB de Estados Unidos”, vaticinó.

Lee también: ¿Cuándo vence el plazo para declaración de impuestos?

Reunión AMLO-Biden

Sobre la reunión virtual que sostendrán este viernes los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, respectivamente, el profesor de la UCLA, dijo no tener grandes expectativas en materia de migración.



Respecto a las recientes declaraciones del expresidente Donlad Trump sobre que doblegó al gobierno de México, sólo se limitó a decir: “Ha dicho tantas cosas….”.

aosr/rcr