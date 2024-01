En medio de la reconstrucción y reactivación de Acapulco, Guerrero, tras el huracán "Otis", la decisión de los transportistas de ese destino turístico de hacer un paro por las extorsiones y amenazas que reciben, dejó sin transporte público a trabajadores, lo que provocó el cierre de negocios y reducción de horas de atención en éstos.

Sin embargo, los comerciantes aseguran que siguen las extorsiones y la Fiscalía General de Guerrero sigue sin esclarecer los asesinatos de transportistas.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Acapulco, Alejandro Hilario Martínez Sidney, dijo que las afectaciones se tradujeron en una falta de ventas de más de 400 millones de pesos en tan solo seis días del paro.

Los primeros días de esta semana, en que los transportistas dejaron de operar, algunos comercios no abrieron y las tiendas de conveniencia y autoservicio cierran más temprano, lo que que ha impactado pues se registran más de 400 millones de pesos en pérdidas en el Sector Comercio Servicios y Turismo de Acapulco.

Acusan inacción de la Fiscalía de Guerrero ante extorsiones

A casi tres meses del impacto del huracán Otis, el empresario dijo que se tienen operando 5 mil habitaciones de hotel de los 20 mil que existían, el resto están en proceso de reconstrucción, la mayoría por parte de grandes cadenas de hoteles, dijo en el marco de la conferencia de prensa de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) en la que se presentó el estudio Digitalización Pymes México.

Sin embargo, señaló que con la reactivación del comercio y de los servicios turísticos en Acapulco regresaron las extorsiones de grupos delincuenciales contra comerciantes.

Martínez Sidney dijo que se tienen registradas ocho extorsiones contra empresarios del sector turístico que tienen pequeños hoteles y que son fáciles de localizar por los criminales.

La reactivación “llevó a tener movilidad y esto despertó a los malos de la película, a los grupos criminales que empezaron a activarse y a presionar, hemos tenido una serie de extorsiones, algunos de los comerciantes y empresarios de la playa, estamos atendiendo 3 casos de extorsión que se están investigando y resolviendo”, refirió.

En este contexto, se quejó de la inacción de la Fiscalía General de Guerrero, ”le pediría a los diputados de Guerrero, quienes son quien vigilan, supervisan el trabajo de la fiscal, Sandra Valdovinos, que le citen a comparecer ya, para ver ¿qué es lo que está pasando con los asesinatos en Guerrero y que no se están resolviendo ?

"La fiscalía del Estado de Guerrero desgraciadamente ha sido opaca, ha fallado en las investigaciones, no hay detenidos y no hay presentados y no hay una investigación contundente por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero y esto genera la impunidad y la violencia que estamos viviendo en el estado de Guerrero”, expresó.

