¿Quién es Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos?

Alonso Ancira Elizondo es el presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA).

Este martes, agentes de la Interpol detuvieron en Mallorca, España, a Alonso Ancira, quien fue capturado a petición del gobierno mexicano con fines de extradición.

Nació el 3 de enero de 1952 en la Ciudad de México y actualmente reside en Monclova, Coahuila.

Estudió Derecho en la Universidad Anáhuac, tiene un doctorado Honoris Causa por la University of The Incarnated Word de San Antonio, Texas y por la Texas A&M University de San Antonio, Texas.

En 1991 fue nombrado director general de AHMSA; en 1993, fue presidente de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero, lugar que ocupó de 1993 a 1995, de 2003 a 2004 y 2006-a 2007.

En 1999, AHMSA se declaró en suspensión de pagos como consecuencia de la crisis de los precios del acero, lo que llevó la deuda de la empresa a 2 mil 300 millones de dólares. La acerera se acogió a la ley de quiebras y sus acciones fueron suspendidas en la Bolsa Mexicana de Valores.

En 2004, Ancira Elizondo fue nombrado presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA) y sus subsidiarias.

En 2014, Pemex le compró a AHMSA la empresa de fertilizantes Agro Nitrogenados, una planta que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad, por 475 millones de dólares.

Un mes después, Altos Hornos de México transfirió 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

De las cuentas de Grangemouth también salieron cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht.

En 2016, Alonso Ancira Elizondo logró sacar de la suspensión de pagos a la empresa, situación que lo obligó a exiliarse en Israel frente a la persecución judicial de sus acreedores.

