Más del 30% de mexicanos con tarjeta de crédito no conoce la tasa de interés Desconocer la tasa de interés puede representar un riesgo importante para las finanzas personales, advierten

Además de no conocer la tasa de interés, el problema puede ser no pagar el saldo que se debe a final del mes, principalmente el pago mínimo para no generar intereses. Foto: Pixabay