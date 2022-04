Lo que hay detrás de la oferta de Elon Musk al ofrecer 43 mil mdd por Twitter

Musk hizo "declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas” La demanda también alega que Musk hizo "declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas al no revelar a los inversores que había adquirido una participación del 5% en Twitter como se requiere". La demanda se produce después de unos días caóticos para Twitter y Musk. El CEO de Tesla y el conocido troll de Twitter habían estado inicialmente de acuerdo en unir la junta directiva de Twitter, mucho para la consternación de algunos empleados. Pero la decisión se revirtió abruptamente luego de varios días de tuits característicamente extraños de Musk, quien encuestó a sus seguidores de Twitter si la compañía debería cambiar su nombre y especuló si el servicio estaba "muriendo". Musk decidió no formar parte de la junta directiva En un correo electrónico a los empleados, el CEO de Twitter, Parag Agrawal, señaló que, como miembro de la junta, Musk habría sido un "fiduciario de la empresa, donde él, como todos los miembros de la junta, tiene que actuar en el mejor interés de la empresa y de todos nuestros accionistas". Agregó que creía que era "lo mejor" que Musk finalmente no tomara el puesto. "Elon ha decidido no unirse a nuestro consejo de administración", tuiteó Parag Agrawal.



Cuestionamientos de Musk sobre forma de operar de Twitter Musk había señalado en un tuit publicado el pasado 25 de marzo, que “la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione”, y cuestionó si Twitter “se adhiere rigurosamente a este principio”. Elon Musk aseguró que se encuentra considerando las posibilidades de crear una nueva red social, en la que se respete la libertad de expresión. Al respecto, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos señaló a un juez la semana pasada, que los tuits de Musk sobre Tesla seguirán siendo un tema válido para la investigación del gobierno, incluso si un tribunal desecha su acuerdo de 2018 con la SEC. Por tanto, Musk está tratando de poner fin a la supervisión de la SEC de sus publicaciones en Twitter. También le está pidiendo al tribunal que bloquee una citación del regulador de valores para documentos relacionados con la revisión de sus tuits." target="_blank">Twitter declaró que iba a "examinar con atención"