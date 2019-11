Lo que cuesta vivir donde hay Ecobici

Vivir en una de las 55 colonias que cuentan con el servicio de bicicletas públicas de la Ciudad de México (Ecobici) puede costarte, al menos, 97 salarios mínimos mensualmente.

Si ya estás cansado del insoportable tráfico vehicular de la capital del país y de su ineficiente transporte público seguramente has pensado en mudarte a una zona en la que puedas llegar caminando o en bicicleta a tu centro de trabajo o escuela.

Sin embargo, esta utopía no es apta para todos los bolsillos, ya que si no cuentas con una bicicleta propia tus opciones se limitan a contratar un servicio de bicicleta sin anclaje que te puede costar hasta 100 pesos cada 30 minutos o mudarte a una colonia que cuenta con alguna estación de Ecobici, cosa que no es nada barata.

Vivir en una de las colonias que cuentan con el servicio de bicicletas Ecobici puede costarte al menos 97 salarios mínimos mensuales, que equivalen a 10 mil pesos como mínimo.

Hay que comenzar por el hecho de que el servicio de Ecobici sólo está disponible en algunas colonias de tres alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez y de acuerdo con información de la platafora, el mayor número de usuarios durante los primeros meses de 2019 se registraron en la colonia Roma Norte.

Si quieres vivir ahí, los departamentos a la venta tienen un costo de 5.87 millones de pesos y a la renta promedio ronda 23 mil pesos mensuales, según el portal inmobiliario Propiedades.com.

A la Roma Norte le siguieron las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Hipódromo, Centro, Condesa, Roma Sur y Buenavista, todas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Aquí los departamentos a la venta van de 1.39 millones de pesos en Buenavista a 6.9 millones de pesos en Condesa.

En el segmento de rentas, alquilar un inmueble cuesta entre 13 mil pesos mensuales en el centro a 33 mil pesos en Hipódromo Condesa.

El listado lo cierran la colonia Del Valle en la alcaldía Benito Juárez y Escandón, en Miguel Hidalgo. Aquí los inmuebles en venta tienen un costo promedio de entre 5.2 millones y 4.6 millones de pesos. En el caso de las rentas, estas promedian entre 21 mil y 18 mil 250 pesos mensuales, respectivamente.

Esto significa que si deseas vivir en cualquiera de las colonias en las que puedes utilizar una bicicleta de Ecobici debes ganar al menos 97 salarios mínimos mensuales sólo para pagar la renta. Eso sí, vivir en estas zonas y decidir ocupar la bici como medio de transporte te ahorraría muchas horas de estrés vehicular.

De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la plataforma SinTráfico, las personas pierden en promedio 100 horas adicionales al año en sus traslados y esto cuesta 94 mil millones de pesos anuales.

Actualmente Ecobici cuenta con más de 170 mil usuarios registrados y el servicio está disponible en 55 colonias de la Ciudad de México, en un área de 38 kilómetros cuadrados.

El sistema de bicicletas públicas de la Ciudad de México permite a los usuarios registrados tomar una bicicleta de cualquier cicloestación y devolverla en la más cercana a su destino en trayectos ilimitados de 45 minutos.



