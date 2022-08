Jóvenes, entre ansiedad y frustración

Por edades, con base en cifras oficiales al primer trimestre del año, la población no económicamente activa pero en disposición de trabajar se concentra en jóvenes de 15 a 29 años, con más de una tercera parte (34.1%).

Les siguen en importancia quienes tienen entre 30 y 49 años, con más de una quinta parte (26.7%); adultos mayores, (24.2%), y personas de 50 a 59 años, (14.9%).

Los jóvenes menores de 30 años enfrentan problemas de diferente índole para conectarse con el trabajo.

“Estaban acostumbrados a escuchar desde la escuela que en un trabajo te iban a maltratar, te iban a tener trabajando horas, que no había pago de horas extra. Todo eso les generó un sentimiento negativo respecto al mercado de trabajo, que no resulta atrayente para que se puedan colocar”, comenta Ivonne Vargas, integrante del consejo para América Latina de The Workforce Institute.

“Estas personas que se quedan en su casa con la frustración de no conectarse a un trabajo tienen consecuencias de largo plazo, pueden entrar en periodos de ansiedad, de depresión”, estimó. “Por otra parte, como en el proceso de un duelo, muchos de estos jóvenes se quedan atorados en el enojo, sin llegar a la resignación. Están resentidos con su exjefe, su familia o el país, consideran que el mercado laboral no los merece y le dan la espalda”.

Vargas comenta que, al no poder colocarse y quedarse con el enojo, muchos jóvenes hacen largas pausas en su búsqueda para recuperarse del desgaste emocional que les genera las dificultades para entrar al mercado, una especie de burnout (cansancio físico y emocional) laboral.

Impacto por inflación

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el empleo, la inflación también ejerce un efecto negativo en los ingresos laborales.

El encarecimiento de bienes y servicios afecta el poder adquisitivo de los trabajadores y reduce su capacidad para adquirir la misma cantidad de productos con sus ingresos del trabajo.

En promedio, la población ocupada recibió un ingreso mensual de 8 mil 117 pesos corrientes en el primer trimestre de 2022 que, comparado con lo observado un año atrás, en el mismo lapso de 2021, el nivel de ingreso ha aumentado 3.6%, equivalente a 283 pesos.

Sin embargo, los bienes y servicios básicos se han encarecido. Los alimentos han tenido fuertes presiones inflacionarias, con un aumento anual de 12.5% entre enero y marzo de 2021 y el mismo periodo del año en curso.