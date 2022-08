La inflación continúo su carrera ascendente durante julio, superando ligeramente las expectativas de los especialistas, impulsada principalmente por los aumentos en los precios de alimentos, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En julio de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.74% respecto a la quincena anterior, la tasa más elevada para dicho periodo desde 1998, cuando reportó un alza de 0.96%.

Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.15%, manteniéndose como la tasa más elevada desde diciembre del 2000, cuando llegó en 8.96%.

El incremento general de precios en de julio se ubicó arriba del consenso de los analistas de 8.13% a tasa anual, pero dentro del rango de entre un mínimo de 7.04% y un máximo de 8.21% estimado por las 33 instituciones financieras consultadas por CitiBanamex, de la cuales sólo cuatro acertaron con su pronóstico.

El índice de precios subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, registró un avance de 0.62% mensual y de 7.65 % anual. El índice de precios no subyacente aumentó 1.09 % a tasa mensual y 9.65 % a tasa anual.

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías incrementaron 0.72 % y los de servicios, 0.50%.



Dentro del índice no subyacente, a tasa mensual, los precios de los productos agropecuarios subieron 1.64 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.63%.

El reporte inflacionario de julio ofrece resultados mixtos, pues, por un lado, los energéticos han contenido su avance ante bajas sustanciales en los precios de las referencias internacionales, pero en contraparte, el resto de la canasta de productos se mantiene presionado y, de hecho, los movimientos en las mercancías alimentarias y en otros servicios son de los más abultados en el registro, comentó Daniel Arias, analista económico de Monex.

Con ello, el índice subyacente anotó su vigésimo incremento consecutivo y la tendencia luce resiliente, lo que seguirá elevando el piso para el eventual descenso del índice general, agrego el especialista.

