Gobierno de AMLO podría acabar con ingreso por habitante más bajo: Santiago Levy

Sin un plan contracíclico rápido y contundente para apoyar a los trabajadores afectados por la crisis económica por el Covid-19, el actual sexenio terminará con el ingreso por habitante más bajo, advirtió el exsubsecretario de Egresos de Hacienda, Santiago Levy.



“La ausencia de crecimiento en 2019, por motivos ajenos a Covid-19 y la ausencia de un plan contracíclico rápido y contundente, puede implicar que cerremos esta administración con un ingreso per cápita más bajo del que teníamos”, dijo.



Al participar en el seminario virtual "Covid-19: Crecimiento y Bienestar", organizado por la Universidad Anáhuac México y su Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac (IDEA), dijo que si no se hace un reforma fiscal, todo lo demás será sólo “poesía”.



Estableció que aún si la economía se expandiera 2%, el efecto de lo que pasó en 2019 y en 2020, hará que el ingreso per cápita sea el más bajo al final de la administración en comparación a cuando inició.



Lea también: Modelo para enfrentar la crisis es “parecido, pero no igual” al de Roosevelt: AMLO

Lo anterior generará todo tipo problemas sociales, tanto en el mercado laboral como en las empresas, aseguró. “Eso implica a muchas personas, cerrarles las oportunidades de progreso”, matizó.



Levy, quien actualmente es presidente de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) e Investigador Senior del Programa de Economía y Desarrollo Global en Brookings Institution, dijo que México tiene espacio fiscal para implementar un programa contracíclico. Lo que implicaría endeudarse para hacer frente a este reto, señaló.



“México sí tiene el espacio para que, a través del gobierno federal, aumente la deuda del país en lo que podría ser el equivalente a un gasto adicional en el 2020 de tres puntos del PIB”, consideró.



Especificó que la única figura jurídica que lo puede hacer es el gobierno federal, con lo cual se podrían “socializar los riesgos y suavizar la caída en el 2020”. Pero al mismo tiempo, se tendrían que poner ciertos tributos en el 2021-2022 para poder pagar el endeudamiento.



Propuso repensar el IVA y tapar los hoyos del impuesto sobre la renta, hacer cambios en el IMSS y en la Ley Federal del Trabajo con un sistema de seguridad universal.



La directora de México Cómo Vamos, Valeria Moy, respaldó la propuesta de un mayor endeudamiento para poder dar un apoyo en estos momentos, al asegurarse que se haga de manera inteligente.



“Será un endeudamiento no a lo loco, en proyectos como refinería, sino en proyectos de diseño”, consideró. De lo contrario, advirtió, el empleo se va a precarizar sin un apoyo del gobierno federal.



Con ello, toda la cadena será difícil de reparar, sentenció.

cev/nv