La reforma en materia de pensiones impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador genera preocupación entre quienes ven una centralización de recursos, pertenecientes a los trabajadores, en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que estaría en manos del Gobierno Federal.

Así lo dejo ver la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien exigió la creación de un Comité Técnico tripartita, el cual estaría a cargo de salvaguardar el uso y destino de los recursos, y también se aseguraría de que cumplan su objetivo y se utilicen en beneficio de los trabajadores

Asimismo, expuso que la iniciativa que se discute en el Congreso cuenta con una serie de elementos inconclusos que atentan contra la transparencia sobre el uso y destino de los recursos del Fondo.

"(...) la iniciativa deja diversos elementos inconclusos que ponen en riesgo la transparencia sobre el uso y destino de los recursos del Fondo. Desde COPARMEX, exigimos que se considere la formación de un Comité Técnico tripartita que salvaguarde el uso y destino de los recursos, y que asegure que estos cumplan su objetivo y se utilicen en beneficio de los trabajadores", detalló en un comunicado.

Lee también: Fondo de pensiones debe analizarse con cuidado, dice ABM

¿En qué consiste la reforma de pensiones?

La iniciativa de reformas en materia pensionaria estipula la conformación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar que sería manejado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Banco de México (Banxico), explicó la Coparmex.

La reforma busca trasladar al Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de las subcuentas de vivienda que no fueron reclamadas de personas con 70 años o más y que no estén activas, indicó.

Lee también: Fondo de Pensiones del Bienestar: Lo que sí contempla y los faltantes de la iniciativa, según el IMCO

No obstante, el organismo empresarial señaló que esto contravendría a la Constitución, ya que establece que la aportación patronal del 5% es exclusiva para la vivienda de los trabajadores y la facultad de administrar estos recursos recae en el INFONAVIT.

Y por si fuera poco, añadió que hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece que los recursos de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit no pueden mezclarse con los recursos para el pago de pensiones.

"La reforma considera trasladar al Fondo los recursos de las subcuentas de vivienda no reclamadas de personas con 70 años o más y que no estén activas. Sin embargo, esto es contrario a la Constitución que establece que la aportación patronal del 5% es exclusiva para la vivienda de los trabajadores y la facultad de administrar estos recursos recae en el INFONAVIT. Además, existe un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que los recursos de la Subcuenta de Vivienda del Infonavit no pueden mezclarse con los recursos para el pago de pensiones", precisó.

Finalmente, la Coparmex aseguró que cualquier cambio o propuesta en materia de pensiones debe contar con un análisis integral, así como por medio de un diálogo que ponga al centro el bienestar de las y los trabajadores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/mgm