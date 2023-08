Ante el rechazo de la Secretaría de Economía de México a aceptar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Grupo México, el gobierno de Estados Unidos solicitó que conforme un panel de expertos que determine si hay o no denegación de derechos a los trabajadores que violen los compromisos laborales del T-MEC.

La oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Katherine Tai, dijo que por primera vez se pidió la conformación de un panel para un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por el caso de la mina de Grupo México, llamada San Martín, en el municipio de Sombrerete, en Zacatecas.

El gobierno de Joe Biden consideró que hay suficientes elementos para determinar que se negaron los derechos de los trabajadores a la libre asociación y negociación del Contrato Colectivo de Trabajo.

Mina de San Martín. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El gobierno mexicano rechazó la queja por considerar que tiene relación con un asunto que inició en 2007 que será resuelto por instancias judiciales mexicanas.

La Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo a EL UNIVERSAL: “El tema ahí es que la USTR está presionada por los momentos políticos de Estados Unidos y ellos hacen administrativa y técnicamente lo que les compete para tranquilidad de Estados Unidos, pero sin mayor trascendencia, porque a la hora que llegue con los panelistas que son terceros imparciales nosotros creemos que ahí se acabará el problema”.

Afirmó que no se debe abusar del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y “si ellos (Estados Unidos) siguen insistiendo vamos a ir rechazando todo lo que creamos que no aplica”.

El caso inició ante la solicitud de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), el sindicato United Steel Workers (USW), y el organismo ligado a Napoleón Gómez Urrutia, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúgicos y Similares de la República Mexicana.

La mina San Martín produce zinc y cobre pero de acuerdo con la Secretaría de Economía no exporta a Estados Unidos.

Para la dependencia “este conflicto data de julio de 2007, cuando el Sindicato Minero estalló la huelga en la Mina. Después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejo sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores”.



