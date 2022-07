¿En qué te debes fijar para comprar la comida correcta para tu gato y las marcas no te confundan?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 33 productos de alimentos para gato, evaluando contenido neto y nutrimental como proteínas, grasa, humedad, cenizas y fibra.

Los empaques de croquetas para gato presentan leyendas o fotos que generan confusión en el consumidor, porque algunas no tienen cárnicos, sino que usan harinas de proteína, informó la Profeco.

De acuerdo con la Profeco, existen leyendas que “confunden al consumidor”, por lo que no debes fijarte en la imagen que tenga el producto, si no en sus ingredientes. En la imagen de alimento para gato, por lo general presentan una pechuga con verduras cuando en realidad contiene harinas de pollo y cerdo.



La Profeco encontró que las marcas no ofrecen carne, sino que son “harinas” de pollo, carne de res, salmón y atún.

Los productos que son veraces en sus leyendas y que no confunden son:

Royal Canin Kitten, Hill´s Science Diet Kitten, Hill´s Science Diet Light Adult 1-6, Nupec Super Premium Felino Kitten, Purina Pro Plan Kitten, Royal Canin Apetite control, Purina Pro Plan Reduced Calorie, Royal Canin Persian, Purina Pro Plan Urinary Tracto Urinario, Purina Pro Plan Sterilized, Hill´s Science Diet Hairball Control, Purina Pro Plan Adult 7+, Purina Pro plan Sensitive, Royal Canin Persian.

Marcas que no tienen carne:

Nucat BY Nupec, Purina Felix Megamix, Purina Felix Megamix Gatitos, Minino Duo, Minino Plus, Purina Cat Chow Hogareños, Purina Cat Chow Delimix, Gatina, Purina One, Kitekat, Whiskas Gatitos Pollo, Whiskas Gatitos Carne, Whiskas Adulto Pescado.





