Aunque los destinos turísticos de México son una marca reconocida y fuerte, se debe impulsar la promoción de manera coordinada entre gobierno e iniciativa privada, ya que “siempre hay más por hacer”, dijo la presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Julia Simpson.

En entrevista con EL UNIVERSAL, se refirió a la competencia de los destinos del país contra otros puntos atractivos internacionales, considerando que, desde el inicio de la actual administración federal se eliminó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

“La promoción siempre ayuda, siempre. Siempre tenemos que ver cómo no restar y no pensar que no hay que hacer nada. Siempre hay oportunidad para hacer más promoción para otras distintas partes del país o también para segmentos de turistas”, señaló la directiva del organismo que reúne a más de 200 de las mayores compañías del sector en el mundo.

Leer también: "México va a perder competitividad turística por no hacer promoción": WTTC

“Trabajando juntos [gobierno y empresas] hay mucha oportunidad, y esa oportunidad implica tener una economía más fuerte y más puestos de trabajo para la gente, que es importante”.

Por eso, agregó, “el primer mensaje siempre es que el gobierno trabaje de la mano con el sector privado [en México]. [El turismo] va bien, pero siempre hay que mantenerlo y siempre hay más por hacer”.

A través de una videollamada desde Londres, Simpson dijo que los retos para México son seguir diversificando el producto que ofrece, pero también reforzar los buenos productos que ya tiene, con una marca fuerte.

También se debe tomar en cuenta que, por ejemplo, si hay problemas con visas para turistas, hacer ese proceso más fácil. Además, ser flexibles para lograr la transición de un viajero de ocio a uno de negocios.

Fuente: Inegi y CICOTUR

Panorama positivo

Simpson explicó que el WTTC proyecta que en 2023 el turismo en México va a alcanzar ingresos equivalentes a 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB), y sólo 0.2% debajo de la cifra que se registró en 2019, año en que la actividad representó 15% de la economía mexicana.

Prácticamente, en 2023 México “va a romper los récords, va a estar por encima [de 2019]”.

Ese comportamiento se prevé para la mayor parte de los países, que estarán igual o por encima de los resultados de 2019.

“Los visitantes chinos y japoneses ya están viajando otra vez, vamos a ver más gente del medio oriente y de otros países, y es una oportunidad para atraer a esos turistas”, recalcó.

En empleo, el WTTC pronostica que este año habrá 7.1 millones de empleos en México relacionados con el turismo, 12.3% del total, además de que se superarán por mucho los 7.03 millones de empleos de 2019.

Impacto nulo

La presidenta y CEO del WTTC dijo que el nivel actual del tipo de cambio peso-dólar, la inseguridad y la saturación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tendrán un impacto negativo en el número de turistas que visitan México.

Leer también: PIB turístico liga tres trimestres al alza; no supera impacto de la pandemia: Inegi

En el caso de la fortaleza del peso frente al dólar, “no estamos viendo una disminución de la llegada de estadounidenses. Ellos están enfrentando su propia inflación y están tomando decisiones de priorizar el viaje, porque después de estar encerrados durante la pandemia, sienten que los gastos no van a cosas, sino a experiencias”.

Además, dijo que mientras se enfrentó la pandemia de Covid-19, las personas ahorraron y ahora quieren gastar en viajes, aunque hacen algunos ajustes, como quedarse dos semanas en un destino si el boleto de avión cuesta más, o mezclar viajes de negocios con las vacaciones.

Asimismo, Simpson rechazó que la inseguridad afecte a la baja la cantidad de visitantes que recibe México.

“Cada país tiene sus retos y lo único que yo tengo son los números. El viajero sigue viendo a México, e incluso en mayor cantidad que antes”, dijo.

Hay turistas con buenas experiencias previas y eso los invita a regresar a un destino, agregó.

En cuanto a las condiciones de mantenimiento del aeropuerto capitalino, Simpson expuso que los turistas buscan aeropuertos eficientes, aunque saben que hay algunos nuevos, otros viejos, pero eso no es un motivo para dejar de salir de viaje. A fin de cuentas, pasarán sus vacaciones en la playa o en una ciudad, no en el aeropuerto, afirmó.