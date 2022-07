En extinción, empleos con sueldos altos

Los empleos con altos salarios han disminuido a lo largo del último sexenio; así lo revelan los datos de trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Las plazas que ganan más de 13 salarios mínimos, lo que equivale a 67 mil 400 pesos mensuales de hoy, pasaron de un millón 133 mil puestos en junio de 2016 a 487 mil el mes pasado, es decir, se redujeron a menos de la mitad.

Se trata del menor volumen de trabajadores con estos ingresos desde mayo de 2000.

El IMSS tiene registrados 21 millones 69 mil empleos formales, lo que quiere decir que apenas 2% de los puestos ganan más de 67 mil pesos al mes.

A partir de 2018, los salarios mínimos han crecido más de 10% cada año, cuyo valor prácticamente se ha duplicado hasta el presente 2022.

Sin embargo, no hay un traspaso de las alzas al salario mínimo sobre el resto de los ingresos, advirtió un análisis de BBVA.

De hecho, lo que se observa es una compactación de la distribución salarial y una mayor concentración de los trabajadores en empleos de hasta dos salarios mínimos, incluso han desaparecido puestos de trabajo con el rango salarial más elevado, agregó el estudio.

“La política de recuperación salarial se mantendrá en los próximos dos años, tal y como se estableció al inicio del sexenio, y si bien se ha logrado una recuperación de 67%, aún México se encuentra entre los países con el menor salario mínimo”, comentó Luis Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

“La meta es que con el salario mínimo se pueda cubrir el costo de dos canastas básicas para un trabajador y un dependiente, y ello, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), está en 226 pesos diarios. Es decir, más del doble que lo registrado en 2018”, agregó el directivo.

Por su parte, el legislador Tereso Medina, secretario de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ve bien que los salarios mínimos vayan creciendo, pero señaló que los sueldos contractuales cada vez son menos altos y la brecha se acorta.

Es evidente que se requiere una recuperación, pues en caso contrario, los trabajadores se verán afectados en su ingreso, advirtió el diputado.

“Muchos de los contratos colectivos están por encima del pago de un salario mínimo. Entonces, es de suma importancia lograr una adecuada y equilibrada recuperación”, afirmó el legislador Medina.

Además, se encuentra el problema de la inflación, la mayor que se ha registrado en 21 años, lo que hace más complicadas las negociaciones salariales.

Durante la primera mitad de este año, los incrementos en los sueldos contractuales promediaron un alza de 6.8% en beneficio de 692 mil trabajadores, lo que significó una contracción de 0.7% en términos reales, es decir, al restar la inflación, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Puestos directivos

Durante la pandemia de Covid-19, especialmente las vacantes gerenciales, disminuyeron dramáticamente, así lo reconoció Thorsten Kott, director general de Spring Professional México, empresa internacional perteneciente a Grupo Adecco, que se dedica a la búsqueda, selección y evaluación de ejecutivos de media y alta gerencia.

Esto se debió a que, con el modelo de trabajo remoto, se recortó a muchos directivos, porque con un gerente era suficiente para manejar un equipo de 15 o 20 personas al mismo tiempo.

También se observó una contracción en el mercado de los directivos extranjeros. Varios estaban viviendo y trabajando en México, pero con la pandemia se fueron a sus países y allá se quedaron. Algunos siguen manejando su equipo mexicano a distancia, explicó Kott.

En lo que se refiere a los niveles salariales, comentó que también se observaron varios recortes salariales durante la pandemia, de 20% a 30%.

Durante 2020 y la primera parte de 2021, los sueldos de los directivos estuvieron por debajo de lo normal, pero a partir de la segunda mitad del año pasado han venido recuperándose.

Actualmente, ante la reactivación del mercado, las compañías están contratando de nuevo a varios de los gerentes que perdieron su trabajo durante la contingencia sanitaria, por lo que no tienen problemas de encontrar estos talentos; no obstante, esto no es así en todos los sectores.

“Por ejemplo, la agricultura es un sector donde nosotros hemos perdido un poco el enfoque, que no está dando los resultados o que no está creciendo tanto para nosotros. También toda la parte de servicios que incluye restaurantes, bares y capacitación. Durante la pandemia muchas empresas estaban invirtiendo en el entrenamiento de sus equipos; eso ahora ha bajado muchísimo”, advirtió el directivo.

Sobre los principales problemas que está enfrentando el mercado laboral gerencial, además de que varios directivos no manejan el idioma inglés de manera fluida, es que con la emergencia sanitaria cambió la forma de trabajo y se acostumbraron a laborar a distancia y no quieren regresar a la oficina.

Thorsten Kott expuso que algunas contrataciones de talentos han disminuido debido a que ya no tienen la disponibilidad de ir a la oficina.

“Tenemos el caso extremo de mucha gente que residía en la Ciudad de México y que por la pandemia se fueron a vivir donde estaban sus papás, y siguen viviendo ahí; ya no tienen ganas de regresar”, agregó.