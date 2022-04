Elon Musk coquetea con comprar Coca Cola... para ponerle cocaína

Luego de haber llegado a un acuerdo para adquirir Twitter por aproximadamente 44 mil millones de dólares, el empresario Elon Musk ahora busca comprar Coca-Cola para, dijo, "volver a meter la cocaína".

A través de su cuenta de Twitter, el fundador de Tesla bromeó sobré una nueva adquisición y el cambio que haría en la bebida "para volver a meter la cocaína".

Next I’m buying Coca-Cola to put the cocaine back in — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022



Usuarios reaccionan a Elon Musk y "la cocaína"

Asimismo, usuarios de la red social comentaron sobre la publicación del también fundador de SpaceX, quienes algunos pedían la formula anterior de vuelta.

This is the first publicly sold bottle of Coca-Cola in 1894 which contained 3.5 grams of cocaine. Bring it back. pic.twitter.com/Q05JqrCrel — Pranay Pathole (@PPathole) April 28, 2022

Fundador de Twitter dice que Musk es la "solución"

El cofundador de Twitter Jack Dorsey considera que la plataforma debería ser un "bien público", pero se mostró satisfecho por su venta al empresario multimillonario Elon Musk, a quien consideró la "solución" para sus problemas.

Dorsey, que fue consejero delegado de Twitter hasta finales del año pasado y ahora está centrado en su otra compañía tecnológica, Block, reaccionó la noche del lunes a través de un hilo de mensajes a la noticia de que Musk adquiría la empresa por unos 44 mil millones de dólares.

"En principio, no creo que nadie deba poseer o dirigir Twitter. Quiere ser un bien público a nivel de protocolo, no una empresa. Pero en cuanto a resolver el problema de ser una empresa, no obstante, Elon es la única solución en la que confío", sostuvo en un tuit.



Con infomación de EFE

