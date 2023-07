Las pesadillas financieras son para todos, coinciden Silvia Singer Sochet y Carlos Cruz Florencia, directora del Museo Interactivo de Economía (Mide) y titular de Educación Financiera de la institución, respectivamente.

Ambos son impulsores del Monster Fest, cazando tus pesadillas financieras.

Se trata del programa veraniego del museo en el que se aborda de manera desenfadada y con ejemplos de la vida cotidiana, algunos de los problemas financieros más comunes de las personas en México.

Integrado por 12 actividades entre las que destacan, talleres, espacios de juego, recorridos y proyecciones, el museo busca concientizar a la población mexicana para un mejor manejo del dinero.

Los directivos del Mide se sinceran y destacan que ambos han sufrido por este tipo de problemas, en particular uno que les remuerde la conciencia: los gastos hormiga.

Ambos relatan su anécdota. Para Singer Sochet, “era recién egresada. Cuando salía de mi primer trabajo, en la esquina donde tomaba el camión había unas taquerías buenísimas, y entonces el día del pago me echaba unos taquitos, pero no podía viajar a casa sin comerme unos, ese es un gasto hormiga”.

Cruz Florencia también recuerda: “Mientras era estudiante —me identificó con muchos de los jóvenes que visitan el museo—, los ingresos que tenemos se ven mermados si no llevamos un control. Los gastos hormiga comienzan desde recargas de celular, cafés en los sitios de moda, servicios de comida a domicilio, y a veces perdemos de vista nuestro patrón de consumo”.

El directivo explica que “si cuando era universitario hubiera tenido las herramientas [que ofrece el Mide] hubiera tenido otra perspectiva”.

En específico, este programa, explica, tiene el taller Fumiga el gasto hormiga, que intenta ayudar a identificar los patrones de consumo “para diseñar una estrategia que te permita dejar esta plaga”.

Ambos directivos, entrevistados por separado, detallan que el proyecto pesadillas financieras surgió a nivel digital para alimentar la página de la institución, primero como una serie de clips que hablaban de esta temática.

Esta vez se proyectan en el Panic Cinema las que consideran son las principales pesadillas financieras, con un promedio de duración de un minuto cada uno, y en el que además de ubicar el monstruo financiero, dan un pequeño ejemplo de cómo cazarlo para ponerle fin.

Se trata de la primera vez que el Monster Fest se lleva a cabo como evento presencial en las salas del museo, ya que debido a la pandemia de Covid-19 el museo estuvo cerrado por nueve meses y, aunque esperaban alcanzar los 3 millones de visitas en ese entonces, ahora con esta iniciativa, con el que además festejan su 17 aniversario, prevén cumplir la meta durante este verano.

En el Patio de Novicios se encuentra The Monster House, una habitación gigante diseñada para que las y los visitantes entren al hogar de las pesadillas financieras y descubran cuáles son, a partir de dinámicas de juego como “desenmascarar tu pesadilla” o a “la monstruosa historia de las deudas”.

Aunque es un museo enfocado en los jóvenes, Carlos Cruz explica que “el objetivo es ayudar a las familias a que entendieran que las finanzas personales no son algo lejano ni complicado, llevándolo al terreno de lo divertido, de lo tétrico, con lo que se crearon nueve personajes que representan los miedos o barreras en torno a las problemáticas que tenemos con el dinero”.

La directora del Museo Interactivo de Economía advierte que las pesadillas financieras son para todos. Y acepta su mea culpa: “He sido víctima de un fraude. He optado por los meses sin intereses ante una necesidad, y después ya no he sabido cómo salirme de eso, he comprado cosas que no necesito”.

Así que, si buscas una alternativa para los más pequeños de la casa, o bien para aprender a cómo mantener las finanzas personales sin morir de susto, una buena opción es esta serie de talleres que iniciaron el pasado 4 de julio.