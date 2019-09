El paquete apenas reduce incertidumbre, dice IMEF

[email protected]

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que el Paquete Económico 2020 contiene elementos para reducir incertidumbre, pero no lo suficiente para arropar las inversiones necesarias para un mayor crecimiento económico.

Por ello, la institución ajustó a la baja sus expectativas de expansión para este año de 0.60% a 0.40%, y para el siguiente a 1.30% desde 1.40% considerado hace un mes.

“Este paquete económico busca ser un instrumento para disminuir el ambiente de incertidumbre que hay en el país, de alguna forma pone su granito de arena, pero no es el único factor que podría abatir la incertidumbre”, dijo el presidente del IMEF, Fernando López Macari.

En conferencia de prensa, señaló que persiste un panorama de incertidumbre generalizado tanto interno como externo, por los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China así como el Brexit.

Por el lado doméstico, los paros laborales, el bloqueo de las vías férreas y la falta de permisos de construcción para la Ciudad de México que contribuyen a dudas para invertir.

“El tema de la incertidumbre tendrá que irse desmenuzando y atacando en todos los frentes, y este es uno de ellos (paquete económico), el otro es la tasa de interés y la agenda legislativa y ciertos compromisos entre la iniciativa privada y el sector público para arropar las inversiones”, expuso.

Indicó como factores de riesgo que se incluyen en el marco macroeconómico para 2020 una expectativa de crecimiento y producción petrolera que no podrían alcanzarse, lo que afectará negativamente las finanzas públicas y de Petróleos Mexicanos y la calificación soberana.

Advierte por 2021. Debido a un bajo crecimiento de la economía y recortes de presupuesto, 2021 se convertiría en el año más difícil para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si las cosas continúan como van hasta ahora, 2021 puede ser un año más difícil; más crítico, por la acumulación de bajo crecimiento y de recortes a un presupuesto ya de entrada relativamente austero”, dijo la analista para México de Moody’s, Ariane Ortiz-Bollin.

En conferencia telefónica desde Nueva York, dijo que el gobierno mantiene el compromiso de no incrementar la deuda y calificó el paquete económico como algo esperado ante las condiciones de la economía mexicana.

“Lo anunciado no es un cambio material, está en línea con lo que esperábamos”, explicó.

Consideró optimista la previsión del gobierno de alcanzar un crecimiento de 1.5 a 2.5% según las estimaciones del gobierno para 2020 y recordó que la calificadora espera apenas alcanzar 1.5% ante la presión que representa Pemex para las finanzas del país y la posibilidad de que se presenten recortes al gasto.

Conservadores. Por su parte, la calificadora HR Ratings consideró como conservadoras las previsiones de ingresos en el paquete económico enviado por el gobierno.

Según la agencia, no está claro que las condiciones se tornen más favorables para el consumo de bienes no duraderos y la inversión con el relajamiento monetario, ya que una tasa de 7.75%, si se asume un recorte de 25 puntos base en septiembre, sigue siendo un nivel restrictivo y de darse estos efectos no se materializan en la economía real.

“Vemos poco probable un escenario en el cual la economía presente crecimientos trimestrales anualizados superiores a 1.6% en el tercer y cuarto trimestre de 2019”, dijo la calificadora.