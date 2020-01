Nahle niega financiamiento de China en refinería Dos Bocas

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó que dos bancos chinos sean los responsables del financiamiento de 600 millones de dólares para la refinería de Dos Bocas.

En entrevista de radio en el noticiero de Joaquín López Dóriga, la funcionaria dijo que todo será financiamiento del gobierno federal.

“Te quiero comentar. Eso es negativo. El Congreso federal tanto en el año 2019 como ahora 2020, etiquetó recursos para la obra de la Refinería de Dos Bocas”, explicó.

En respuesta de si es cierto o no lo dicho por el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, de que el Banco Industrial y Comercial de China y el Banco de China, dieron un crédito por 600 millones de dólares, la funcionaria afirmó:

“Todo el proyecto hasta el día de hoy ha sido financiado con recursos federales. Yo lamento estas declaraciones de esas personas; posiblemente ellos dieron préstamo alguna empresa o alguien bajo el concepto de trabajar en Dos Bocas, no sé, lo desconozco, sin embargo, todo el recurso que se está apoyando y financiando para Dos Bocas es autorizado por el gobierno federal”, añadió.

Sin embargo, dijo que el financiamiento del que habló el diplomático chino podría ser de alguna empresa que participa en la construcción de Dos Bocas.

Por lo que reiteró “a nosotros, al equipo, a Project Manager. Nosotros no hemos recibido un solo peso de ellos. No sé si ellos, alguna empresa contratista o alguien le hayan financiado pero al proyecto no es así”.

