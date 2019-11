Deben mejorar las condiciones para una mayor inversión: Citi

El director para América Latina de Citi, Ernesto Torres Cantú, dijo que se deben dar las condiciones para detonar mayor inversión pública y privada en el país.

En la inauguración del foro Valparaíso, dijo que bien no se pueden ligar los hechos de inseguridad a la baja de inversiones en el país.

“No lo puedo ligar directamente a la falta de seguridad o no, lo que sí es un hecho es que no está habiendo inversión, no está creciendo la inversión, si está habiendo, pero no está creciendo, ni la pública ni la privada”, añadió.

Ante la presentación del Plan Nacional de Infraestructura el próximo 26 de noviembre que contempla 60 obras al menos 15 concesiones para el sector público por 158 mil millones de pesos, Torres Cantú dijo que el banco participará en proyectos financiables.

“Es muy importante es que esos proyectos aterricen en un proyecto ejecutivo que después puedas hacer financiable y para hacer eso debes entender los riesgos”, añadió.

Apuestan por cultura

Torres Cantú presentó el foro Valparaíso, espacio que mostrará al público en general de manera gratuita el acervo cultural del banco que contempla más de 2 mil obras de grandes artistas mexicanos.

Dijo que México tiene un gran potencial para el banco, pero deben mejorarse aspectos en inseguridad y reducción de la pobreza.

“México es un país con gran potencial, lleno de oportunidades. Está en el interés de todos construir un país más próspero, con mayor seguridad, con mejores oportunidades para todos; en el que cuidemos mejor nuestros recursos naturales para beneficio nuestro y el de generaciones futuras”, añadió.

Así, el directivo dijo que iniciativas como Cobro Digital (CoDi) del Banco de México, que apuestan por aumentar la bancarización de forma gratuita en el país, pueden ayudar a enfrentar los retos del país en el mediano y largo plazos.