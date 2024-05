Volver a establecer una zona libre de impuestos como la que operaba en Chetumal, Quintana Roo, en los años 50 y 60, será muy difícil, consideraron especialistas.

Así, la promesa del gobierno federal de hacer más atractiva a esa región del sureste para regresarle el brillo es más bien un deseo nostálgico por el pasado.

Incluso sin esos incentivos fiscales, hay comerciantes de varias zonas del país que van muy seguido a Chetumal a surtirse de mercancía barata para luego venderla a más del doble, como sucede con bolsos de imitación de marcas de prestigio de origen chino, los cuales se pueden ver en puestos ambulantes.

Lee también: Congreso de Quintana Roo abroga Ley de Imagen Institucional

La era de la globalización. Fuente: de SHCP y Banxico

En abril, a través de un decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró zona libre a Chetumal, Quintana Roo.

Para la integrante de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), Gloria Rocío Estrada, en esta ocasión no será igual.

Al reconocer que más bien jugará a favor de la economía de algunos habitantes de ese lugar, manifestó que no es comparable a la manera en que funcionó en sus mejores años como zona libre.

“Es difícil que en las condiciones actuales podamos regresar a la idea de un Chetumal de hace 50 o 60 años, cuando México era una economía cerrada”, manifestó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Eso tenía sentido antes, agregó, porque en el resto del país no existía la actividad comercial de ahora.

Lee también: Quintana Roo reactiva la conexión aérea regional Cancún-Cozumel con la aerolínea Aerus

Mayor apertura

Hoy en cualquier entidad federativa se puede importar, hay aranceles mucho más bajos con relación a los de hace 50 años, y eso naturalmente provoca en Chetumal una menor importancia como la que registró en su momento, aseguró.

“Dudo mucho que esa sea la manera de regresarle a Chetumal ese brillo, porque en realidad lo que se buscaría debería ser más industrial”, opinó la experta.

Incluso, Estrada destacó que las mercancías exentas de gravamen no son todas las que se mencionan en la ley, que son más de 8 mil.

Se trata más bien de una cantidad delimitada de bienes que se consumen preferentemente en la región, pero no es la totalidad, matizó.

La titular de la Unidad de Ingresos Tributarios de la Secretaría de Hacienda Karina Ramírez, explicó que la zona libre no será para todos, sino únicamente para quienes viven en el municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo.

Será para los locatarios de los Tianguis del Bienestar que vendan mercancía importada. Se les otorgará un crédito fiscal de 100% para el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los ejercicios de 2024 a 2026, el cual se reduce a 50% de 2027 a 2029.

Para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) operará de igual manera el estímulo fiscal con vigencia hasta septiembre de 2030, respondió a pregunta expresa de este diario en una conferencia de prensa previa.

Punto de atracción

Esta decisión, al cierre del sexenio, busca promover la oferta de bienes en Chetumal, que era una de sus características distintivas en la región del sureste, como una zona muy activa en el flujo comercial de mercancías importadas por su colindancia con Belice.

“Eso nos obliga a ser más competitivos, porque ese país tiene ventajas fiscales”, refirió Estrada.

Por eso, consideró que ahora servirá para atraer a turistas y a consumidores de toda la región.

“Le va a dar más brillo a Chetumal, que es la ciudad capital de Quintana Roo y, si bien es preciosa, no tiene tanta pujanza”, aseguró. Recordó que a pesar de que ya existe ahí un recinto fiscal estratégico, con el decreto debería despertar más interés.

Reconoció que los estímulos fiscales en materia de ISR e IVA son novedosos para esa región, y junto al no cobro de aranceles a importaciones de mercancías que venden los locatarios del Tianguis del Bienestar, tendrán impacto en las economías familiares.

“Dar un crédito fiscal de 100% del ISR y uno a 100% del IVA es oro puro para las personas que se ubiquen en los Tianguis del Bienestar como locatarios”, expresó.

Estrada explicó que la forma en que funciona un crédito fiscal a favor como el que se ofrece, equivalente a 100%, es la manera en la que el contribuyente va a acreditar el pago que se tenía que efectuar en materia de ISR e IVA.

“No se hará de manera efectiva. Es decir, no vas a tomar de tu dinero y vas a pagar el ISR. Será con el crédito fiscal que da el gobierno federal”, expuso.

También saldrán ganando los consumidores, aseguró, ya que el locatario no les cobrará IVA por las mercancías adquiridas en el tianguis.

“El locatario ya no va a trasladar el IVA a los consumidores. El resultado final es que no pagará el IVA, porque el propio importador cuando lo ponga a la venta no tendría por qué trasladarlo”, dijo.