Coronavirus deja a 3 mil constructoras en situación insostenible: CMIC

La caída de las inversiones que se registra desde hace más de 10 años y la parálisis que genera la cuarentena por el Covid-19, mantienen a la industria de la construcción en problemas, lo que ya se tradujo en que 3 mil constructoras, micro, pequeñas y medianas, socias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) “no puedan funcionar”.

El presidente de la Cámara, Eduardo Ramírez Leal, dijo que al no existir un apoyo financiero ni ingresos para las empresas, la industria enfrenta problemas fuertes.

“Hoy tenemos alrededor de 3 mil empresas micro, pequeñas y medianas (socias de la CMIC) no solo con problemas de liquidez, simplemente ya no pueden funcionar, dejaron de tener ingresos hace unas semanas y seguramente muchas de ellas ya no pueden sostener su plantilla de trabajadores, estamos en una situación muy complicada”, comentó.

En la videoconferencia “Cuarto Informe Semanal Covid-Industrial”, que organizó la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Ramírez Leal comentó que a la industria se le desplazó en esta administración porque se piensa que es corrupta, lo que no es real porque si bien hay algunos “malos constructores” no todos son así.

Explicó que las ramas productivas donde más se contrajo la actividad de la industria de la construcción, si se compara el primer bimestre de 2020 contra el mismo periodo de 2019, son: accesorios de iluminación con -42.70%; maquinaria y equipo pesado para la construcción -29.70%; asfalto 20.70% y acero con -13.60%.

Dijo que es necesario mejorar la distribución de la inversión pública porque el 81.5% se concentra en solamente cinco estados del país.

Propuso “agilizar la aplicación de los recursos de obra en todo el país aprovechando medios electrónicos; analizar las necesidades de las empresas en el diseño de apoyos e incentivar la formalidad en su aplicación; flexibilizar y potenciar los esquemas de participación público- privado; formalidad en la finalidad de los recursos público y acompañamientos de la iniciativa privada en diferentes modalidades”.

