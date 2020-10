Aproximadamente entre el 80% y 85% de todos los alimentos y bebidas preenvasadas que se comercializan en el país, tendrán los sellos de alerta de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) 051, sin embargo no reflejarán el contenido de azúcar, sodio y grasa por tamaño de porción, advirtió el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico).

El presidente ejecutivo de ConMéxico, Jaime Zabludovsky y la directora de dicho Consejo, Lorena Cerdán, explicaron que solamente entre el 15% y 20% de los alimentos podrían evitar el uso de etiquetados.

Ahora que entra en vigor la Norma seguramente aumentará el número de amparos que se interpondrán contra esta normatividad.

Lo que sumará más amparos, considerando que la Dirección general de Normas de la Secretaría de Economía dijo que tienen registro de que alrededor de 50 empresas tienen amparos contra la Norma de etiquetado.

Zablodovsky dijo que hoy primero de octubre entra en vigor la Norma Oficial Mexicana 051 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y sanitaria, una disposición que genera preocupación porque no da información completa y tiene ambigüedades.

“El problema de esta metodología es que productos diferentes van a tener sellos iguales que no van a permitir la comparación” y añadió que “al no señalar porciones (…) los alimentos tendrán los mismos sellos negros independientemente de su tamaño, oculta las cantidades específicas por porción de calorías, grasas azúcares y sodio y no permite comparar productos”.

Dijo que existen al menos tres preocupaciones de los productores de alimentos, primero porque se ponen sellos u octágonos de advertencia correspondientes a 100 gramos, incluso cuando la porción sea menor a ese peso.

Hay que considerar que 100 gramos de mayonesa pueden tener exceso de sodio y grasas pero la gente se va a comer una cucharada de 10 gramos. O las ensaladas que tienen aderezos también tendrán los sellos.

En segundo lugar, se ocultan las cantidades específicas por porción de calorías, grasas, azúcares y sodio, lo que impide comparar productos. Y tercero, si la mayoría de los productos tendrán sellos negros cómo va a elegir la población.

Recordó que también habrá confusión porque se tienen que establecer hasta cinco sellos de advertencia, exceso de calorías, azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio, además de dos leyendas “contiene edulcorantes, no recomendables en niños” y “contiene cafeína evitar en niños”.

Además de que en caso de que el producto sea pequeño tendrán un octágono con el número 1, 2, 3, 4 o 5, para indicar que tiene exceso de calorías, azúcares o grasas, pero no tendrá leyenda, lo que confundirá.

Afirmó que esta norma castiga los desarrollos y la reformulación que hacen los productos al utilizar edulcorantes, contra los que no existe ninguna investigación que diga que hacen daño.

Explicó que no se puede decir que habrá una caída en las ventas de los productos que tienen etiquetas porque hay varios factores que también inciden en la comercialización como lo es la pandemia.

En cuanto a las disposiciones de que no deben incluirse personajes o caricaturas en los empaques de alimentos, Cerdán dijo que “es una disposición bastante ambigua, no es clara la forma en que está redactada y contrapone una serie de regulaciones y legislaciones en materia de propiedad industrial y derechos de autor (…) la propia norma dice que se deben respetar derechos adquiridos”.

vcr/hm