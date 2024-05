A tres días de que comenzaron las revisiones del gobierno de Texas a los tráileres que salen de México con productos de exportación para el mercado estadounidense, el vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel Sotelo, estimó que se llegará a los 2 mil camiones que no han podido cruzar la frontera.

En total, por esos cruces pasan regularmente 3 mil 500 tráileres diarios, pero con las revisiones del gobierno de Texas, el sábado quedaron sin cruzar 500 trailers; el lunes, de los 3 mil 500 solamente cruzaron 2 mil 656 camiones, es decir, faltaron 843 exportaciones, y el martes podríamos tener otros 800 que no cruzaron, para llegar a los 2 mil, dijo Sotelo a EL UNIVERSAL.

Lo anterior significó que no han podido pasar mercancías de exportación por un valor de 65 mil dólares por camión. Solamente del sábado y al lunes no cruzaron mil 344 tráileres, quedando mercancía de un valor de 87 millones de dólares, que puede subir a los 130 millones de dólares si se considera que en tres días no pasaron 2 mil camiones.

“El lunes tuvimos un promedio de 7 horas de espera en los cruces”, lo que afecta la exportación porque a diario se exportan 56 millones de dólares de electrodomésticos, celulares, equipo médico, arneses, partes de avión, pantallas, lavadoras, pisos cerámicos, componentes de automóvil, motores, radiadores, arneses, alarmas contra incendio de las casas, entre otros productos.

Revisiones en Texas una constante en los retrasos en las exportaciones

Sotelo afirmó que “es la cuarta vez, que al menos en esta región (Ciudad Juárez, Chihuahua) nos vemos involucrados en revisiones que retrasan los cruces de las exportaciones. En 2019, el entonces presidente Donald Trump paró y alentó los cruces por cuatro semanas. En 2022 fue el gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien hizo que los gobernadores vecinos firmaran un pliego petitorio. En 2023 en septiembre y octubre, nuevamente Abbott y ahora 2024, otra vez Abbott”.

En las cuatro semanas que duraron las revisiones de septiembre y octubre de 2023 teníamos 23 mil tráileres cuyo cruce se retrasó.

Solano dijo que por Ciudad Juárez hay cuatro cruces, tres de los cuales colindan con Texas - Las Américas, Zaragoza y Guadalupe-Tornillo- y San Jerónimo-Santa Teresa con Nuevo México.

El problema está en que en un día normal hay mercancía que cruza en dos horas en promedio, considerando que en las horas de menor tráfico pasa en cuestión de minutos y en horas pico hasta 3 o 4 horas. Ahora hay horas en que no cruza ni un camión.

Cierre de aduana. Foto: CUARTOSCURO

“Zaragoza tiene un promedio de 2 mil 500 trailers por día, es decir, 150 trailers por hora en promedio, pero el lunes de 8 a 9 cruzaron 5 tráileres, de 11 a 12 cero tráileres, no se movió la línea porque estaban revisando mucho...o sea de 2 mil 500 exportaciones que debieron cruzar sólo cruzaron 460, ni el 20% de la capacidad que tiene”, explicó.

Por eso los camiones con las exportaciones salen por San Jerónimo-Santa Teresa y aprovecha que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) y la Agencia Nacional de Aduanas de México extienden sus horarios y trabajan en fin de semana para poder apoyar la salida de mercancía.

“Lo que hace la aduana mexicana es que junto con la aduana americana cambian horarios, el primer comunicado del lunes en la mañana fue reunión con CBP y ellos dijeron hay cambio de horario en San Jerónimo y Guadalupe Tornillo nos dan dos horas más y abren sábados y ayudan lo más que se puede, tanto la mexicana como la americana”, sin embargo, el problema debe resolverse.

