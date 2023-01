Cabotaje afectará el empleo y recaudación de impuestos en aviación, advierten

Pilotos, sobrecargos, personal de aeropuertos y escuelas de aviación advirtieron que permitir el cabotaje dentro de territorio mexicano perjudica la generación de empleo bien remunerado y la recaudación de impuestos en el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para que se permita el cabotaje de aerolíneas extranjeras en territorio mexicano.

Esto significa que una aerolínea extranjera podría volar desde su país de origen hacia México y dentro de territorio mexicano volar entre dos ciudades.

De ser así, American Airlines tendría permitido volar de Estados Unidos a Cancún y de ahí volar hacia Los Cabos o Monterrey, cuando la ley actual deja las rutas nacionales para las aerolíneas mexicanas.

Esto afectaría la generación de empleos bien remunerados en la aviación y limitaría la recaudación de impuestos, pues el personal de las aerolíneas extranjeras no paga impuestos en México, ni contribuye con aportaciones al IMSS o al Infonavit.

“El cabotaje, dicho por el gobierno federal, va por dos motivos: el primero, buscar que el boleto sea más accesible para el público usuario y el segundo, para conectar o incrementar las actividades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con ciertas regiones no atendidas.

“El primer punto es engañoso, el segundo es un error. Las tarifas sólo bajarán cuando haya un marco promotor y lo que necesitamos para que el AIFA detone no es un mayor número de operaciones, sino un mayor número de pasajeros y para eso necesitamos regresar a la categoría 1”, dijo Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), en conferencia de prensa.

Los pilotos mencionaron que en Chile se permite el cabotaje y esto erosionó la operación de las aerolíneas nacionales que se tuvieron que agrupar con aerolíneas de la región para combatir el cabotaje, pero no lo lograron y ahora es muy limitada la operación de cabotaje que se permite.

Cuba también permite el cabotaje de aerolíneas extranjeras y ya hubo un accidente de la mexicana Global Air, agregó Gual.

“El cabotaje es necesario”

Por su parte, Francisco Ortigoza, representante del Colegio de Pilotos Aviadores de México, dijo que hay momentos donde el cabotaje es necesario, como en Haití después del temblor, cuando el mismo gobierno pidió ayuda de la Organización Internacional de Aviación Civil para llevar aviones de otros países para cubrir necesidades nacionales, pero en cuanto la situación mejoró, revirtieron y regresaron a proteger su soberanía y propiedad nacional.

El secretario de ASPA puso como ejemplo España, en donde las aerolíneas extranjeras están dando de alta a los pilotos en Malta para no pagar impuestos y no dar prestaciones equivalentes al IMSS y el Infonavit.

“A la larga el que pierde es el trabajador y la nación”, aseguró Gual.

Foto: Pixabay

Buscan eliminar propuesta de cabotaje y defender el espacio aéreo

La iniciativa de cabotaje apenas fue enviada al Congreso y el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional tratará de que se elimine la propuesta del cabotaje antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones.

Pero si no tienen éxito, recurrirán a acciones jurídicas incluyendo su acercamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar protección federal.

“Si en un momento se regaló por Santa Anna parte del territorio, yo nomás les digo que el territorio nacional también es desde el subsuelo, los mares y el espacio aéreo. Lucharemos porque el mandato que tenemos y la historia de México es defender su soberanía.

“Al presidente no le han dado toda la información. No somos un frente que esté en contra del gobierno, somos gente profesional que quiere el desarrollo del país, lo están mal asesorando. Yo me imagino que eso mismo le pasó a Antonio López de Santa Anna”, apuntó Gual.

vcr/mcc