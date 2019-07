Bancos: ¿frenón al crédito?

Nos cuentan que esta semana llegan los reportes financieros al segundo trimestre del año de algunos de los principales bancos que operan en México. Banorte, de Carlos Hank González, y CitiBanamex, de Ernesto Torres Cantú, publicarán las cifras sobre el del desempeño de sus clientes, las cuales pueden mostrar ya una fuerte desaceleración del crédito o resistencia ante el bajo crecimiento económico que mantiene el país. Nos explican que si bien las expectativas son de un frenón en el financiamiento que puede extenderse hacia el resto del año, los bancos han sabido mantener su cartera de crédito sana, además de que son prudentes cuando se trata de dar crédito a segmentos de la población que pueden caer en problemas de morosidad. Por el momento, se espera que la banca comercial siga con cifras de crecimiento, al contrario de otras industrias y sectores productivos del país, pues nos dicen que al parecer ya aprendieron de sus crisis pasadas y saben enfrentar escenarios de desaceleración, pero también de desaceleración.

Slim: olfato para los negocios

El viernes, Grupo Sanborns anunció a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que concretó la adquisición de capital social en la empresa Miniso, para llegar a un total de 33.27% de participación accionaria. La operación involucra Miniso a la marca china, que participa dentro del mercado de fast fashion a escala internacional mundial, con una gama de aproximadamente 5 mil productos a precios bajos. Nos dicen que llama la atención que el consorcio controlado por la familia de Carlos Slim Helú identificó el éxito que ha tenido la cadena en el territorio nacional, con tiendas que por lo general lucen repletas de compradores, debido a la gran variedad de productos que están en los anaqueles. Miniso participa en categorías como salud y belleza, moda, cosméticos, fitness, hogar, regalos, juguetería, papelería, tecnología y viajes.

Red Troncal, casi desahuciada

Usar la fibra óptica de la CFE para ofrecer internet en el país no es una idea nueva del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues incluso es una obligación plasmada en la Constitución derivada de la reforma en telecomunicaciones de 2013. Desde entonces se prevé el desarrollo de una Red Troncal que use 25 mil kilómetros de fibra óptica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y el año pasado varias empresas alzaron la mano para participar en la licitación que, se esperaba, fuera en Asociación Público-Privada entre el gobierno y alguna compañía o consorcio. Pero, con el anuncio del Presidente respecto a crear una empresa estatal de telecomunicaciones que use la fibra de CFE para dar conectividad, cae el interés por la Red Troncal, nos dicen, cuya licitación deberá iniciar el 22 de agosto. José Luis Peralta, representante de Plan A, empresa interesada en ese proyecto, asegura que el concurso se tendrá que replantear o cancelar, ya que no se ve posibilidad de llevarlo a cabo.

Quieren tener más regulación

Llamó la atención el anuncio realizado la semana pasada por la plataforma de criptomonedas mexicana Bitso, la cual entró a un esquema de regulación por parte de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, mejor conocida como GFSC, por sus siglas en inglés. La empresa de intercambio de monedas digitales da un paso adelante a la legislación mexicana que negó un uso más controlado de este tipo de activos, principalmente el Banco de México, de Alejandro Díaz de León, al limitar el uso de criptomonedas únicamente a operaciones internas. Con el anuncio de Bitso, queda claro que hay un sector emprendedor en México que quiere hacer bien las cosas y brindar certeza a sus usuarios, en un terreno en el cual el cambio tecnológico es imparable y que amenaza con volverse mucho más dinámico con la llegada de Libra, la criptomoneda de Facebook, a partir del próximo año.