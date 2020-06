Bancos ampliarán plazo para reestructura de créditos, adelanta titular de Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, adelantó este viernes dos acciones que se estarán llevando a cabo próximamente a favor de la población afectada por la emergencia sanitaria por el Covid-19.



El primero de ellos es que los bancos ampliarán el plazo de reestructura de créditos, y el segundo se reservó los detalles para no crear falsas expectativas, pero anunció que es “algo importante” que dejó entrever que sería relacionado con el tema de las pensiones.



“Estamos pensando extender el plazo que permita a las empresas y a las personas físicas reestructurar sus créditos con los bancos para que no tengan que empezar a pagar intereses y capital”, anunció Herrera, durante la décima reunión de la vicepresidencia de Asuntos Fiscales de Concanaco Servytur.



Dijo que los propios bancos están de acuerdo, porque son sensibles a las necesidades de sus clientes y creen que es necesario que les demos un “poquito” más de espacio a las personas físicas y morales.

El funcionario aseguró que están trabajando a marchas forzadas para poder asegurarse que podrán aterrizar los 750 mil millones de pesos que puso a disposición el Banco de México.



Al hablar sobre México y la reactivación económica, en la reunión virtual, admitió que hay un problema en el tema de las pensiones porque se hizo una promesa de retiro digno con el sistema individual de ahorro pensionario, pero no será así.



En ese sentido, comentó que han estado trabajando de manera muy estrecha con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que ha estado construyendo una propuesta “extraordinariamente constructiva” para tratar de ir atendiendo uno de los problemas más serios que hay.



“Incluso, en esta temporada de Covid, hemos trabajado con mucha discreción porque el Covid es el problema principal de atención; hoy estamos muy cerca de hacer algún un anuncio, no me quiero adelantar porque una cosa tan importante si me adelanto y no funciona, sería terrible”, dijo.



Herrera anticipó que ya llevan un avance de esta propuesta de un 85% y 90% para tener algo listo muy pronto.



SIN RECORTE A GASTO DE CEAV



Sobre el tema del recorte al gasto operativo hizo algunas precisiones porque consideró que no se ha logrado comunicar bien en qué consistió, y negó que se trate de medidas arbitrarias.



Fue del 75% de dos partidas, no a todo el presupuesto del año, aclaró.



Es decir a las partidas correspondientes a los capítulos 2 mil y el 3 mil, que suelen ser no sustanciales porque es para compra de actividades secundarias.



En ese sentido, enfatizó que todos los organismos de derechos humanos estaban exentos de ello.



“Todavía hoy en la mañana si uno abre cualquier periódico, hay aseveraciones al presupuesto del Consejo de Atención a Víctimas, estaba exento, no le aplicaba”, aseguró.



Había un número de dependencias que tenían actividades sustanciales como por ejemplo el personal en los consulados de las embajadas, éstos fueron exentos, añadió.



“No es una medida draconiana, en la medida en que vamos exentando, lo mismo va a suceder con la Prodecon”, puntualizó.

