AT&T, con la verde bien puesta

Nos cuentan que AT&T México, que preside Laurent Therivel, ha sido objeto de comentarios que aseguran su desinversión en Sky México, así como su posible salida del país. Sin embargo, dicen que los comentarios generados al respecto coinciden con su llamado a que el regulador refuerce las medidas asimétricas de Telcel, las cuales están siendo revisadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y se darán a conocer el próximo año. Desde su llegada a México, AT&T ha logrado incrementar el número de usuarios por 15 trimestres consecutivos y a la fecha suman 18 millones de suscriptores. La empresa estadounidense asegura que su negocio está creciendo y que tienen una estrategia clara para lograr un flujo operativo de equilibrio en el segundo semestre. Parte de ello se apoya también con un importante convenio de patrocinio que se anuncia hoy y, según nos comentan, tiene que ver con la Selección Nacional.

Mujeres: manos a la obra

Bajo la premisa de Sueños en Acción, a partir de mañana y por tres días la Ciudad de México será sede de la primera reunión anual del Foro Económico de Mujeres (WEF, por sus siglas en inglés). Personalidades del mundo de la política, empresarios, y de los deportes, así como del ámbito social, educativo y cultural de México y el mundo se dan cita en este evento para compartir sus experiencias y debatir sobre los temas de coyuntura. Nos comentan que estarán presentes Benjamín Salinas, CEO de TV Azteca; Yalitza Aparicio, actriz y profesora; Irene Espinosa, subgobernadora del Banco de México; Enoch Castellanos, presidente nacional de Canacintra; Laura Cruz, directora general de Mastercard México; y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Como puede ver, habrá de todo como en botica, y nos aseguran que será interesante conocer qué opinan estos personajes sobre el presente y futuro del país.

Buscan a traders para la Bolsa

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que dirige José Oriol-Bosch, convocó al público general y estudiantes al reto conocido como Tradier NASDAQ Challenge de PeepTrade, nos dicen. La competencia global se realizará en conjunto con la Universidad de Chicago y otras instituciones, donde se dará a los participantes un portafolio virtual de un millón de dólares en la plataforma Tradehawk. Nos comentan que la Escuela Bolsa Mexicana estará participando como juez en la elección de los ganadores, quienes tendrán que administrar y dar buenos frutos del portafolio virtual. El desafío se llevará a cabo desde el 1 al 27 de noviembre de este año, habrá tres finalistas por categoría (licenciatura, posgrado y no estudiantes), quienes participarán en el evento final que se realizará en las instalaciones de Nasdaq en Times Square, Nueva York. Será un evento interesante, nos anticipan, donde los cazatalentos estarán atentos y darán seguimiento los perfiles de quienes logren los mejores resultados.

IEPS: mensajes encontrados

Mientras el Ejecutivo federal mantiene su compromiso de no incrementar impuestos o crear nuevos, y Arturo Herrera, secretario de Hacienda asegura y trabaja con el sector privado de que se harán cambios de forma y no de fondo al paquete económico 2020, todo parece indicar que la señal llega diferente al recinto legislativo de San Lázaro. Un grupo de diputados de Morena, encabezados por el Manuel Huerta, del estado de Guerrero, proponen incrementar impuestos a productos como cigarros, botanas y refrescos. De acuerdo con las empresas del ramo, parece que la conversación que han tenido con el Poder Ejecutivo no permea hacia los diputados y les preocupa el impacto económico que la medida pueda tener. Nos recuerdan que la aprobación de la Ley de Ingresos para 2019 está entrando en su etapa final, de manera que pronto habrá noticias sobre el destino de esa y otras iniciativas discutidas.