Así le informó Robert Wilson a Paul Milgrom que ganaron el Premio Nobel de Economía

Paul Milgrom y Robert Wilson ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por las "mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas", informó la Real Academia de las Ciencias Sueca.



El galardón es el último de los Premios Nobel anunciado y será entregado, como los demás, el próximo 10 de diciembre.



La universidad de Stanford difundió un video en el que se observa a Robert Wilson, vecino y amigo de Paul Milgrom, cómo le avisa que ganó el Nobel de Economía.

El comité no pudo comunicarse con Paul Milgrom para notificarle que había sido, junto con Wilson, ganador del Nobel.



The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ

— Stanford University (@Stanford) October 12, 2020